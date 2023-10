Depremleri Bir Hafta Önceden Tahmin Edebilen Yapay Zekâ Geliştirildi!

Teksas Üniversitesi araştırmacıları, tüm dünyanın en büyük tehlikelerinden olan depremler hakkında yeni bir çalışma yaptı. Araştırmacılar, depremleri bir hafta önceden tahmin edebilen bir yapay zekâ modeli geliştirdiklerini duyurdu.

Yapay zekâ temelli deprem tahmini modelleri için atılan bu büyük adım, belki de gelecek yıllar için kurtarıcı bir teknoloji olabilir. Peki, yapay zekâ modeli nasıl oluyor da depremleri bir hafta önceden tahmin ediyor. İşte haberimizin devamı...

Depremin Nerede ve Kaç Büyüklükte Olacağını Tahmin Ediyor!

Geliştirilen yapay zekâ algoritmasının araştırma sonuçları, Bulletin of the Seismological Society of America (Amerika Sismoloji Derneği Bülteni) dergisinde yayımlandı. Sonuçlara göre araştırmacılar algoritmayı test etmek için 7 ay boyunca Çin'de denemeler yaptı.

Yapay zekâ algoritmasının takip edilen haftalık tahminleri, 320 kilometre uzaklıktaki 14 depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olacağını doğru tahmin etti. Elbette yanıldığı noktalar da oldu. Örneğin, bir depremi doğru tahmin edemedi ve 8 kez yanlış alarm verdi.

Test aşamasının bitmesinin ardından araştırmacılar depremlerin yüzde 70 oranında doğru tahmin edildiğini açıkladı.

Araştırma ekibinden Teksas Sismolojik Ağ Programı (TexNet) Direktörü Alexandros Savvaidis, bu konu için "Yüzde 70 bile çok büyük bir sonuç. Can kayıplarını ve ekonomik kayıpları azaltabilir. Dünya çapında deprem hazırlığı konusunda büyük bir gelişim sunma potansiyeli taşıyor." yorumunda bulundu.

Makine öğrenmesi prensibiyle çalışan algoritmaya istatiksel bazı verilerin yüklendiği ve 5 yıllık sismik kayıtlar üzerine kendini eğitmesi komutu verildiği söylendi.

Araştırmacılar, yapay zekâ algoritmasını dünya çapında deprem tahmini yapacak şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

