Destiny Serisi Üçüncü Oyun ile Devam Edecek! Erken Geliştirilme Aşamasında

İlk oyunu 2014 yılında çıkmış olan Destiny serisi, kısa sürede popüler olmuş ve oyunculardan yoğun ilgi görmeyi başarmıştı. 2017 yılında çıkan devam oyunu, her ne kadar selefinin başarısını yeterli ölçüde tekrarlayamamış olsa da halen düzenli içerik desteği ile oynanmaya devam ediyor. Gözler bir yandan olası üçüncü oyuna çevrilmiş iken, güvenilir bir kaynak tarafından aktarılan bilgi ile Destiny 3 için çalışmaların başladığı müjdelendi.

Yıllar Süren Bekleyişin Ardından, Destiny 3 İçin Heyecan Yaratan Gelişme

Destiny serisi ve çıkış tarihi henüz belli olmayan Marathon ile ilgili sızdırdığı bilgiler ile itibar kazanmış olan Deakstiny, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile üçüncü oyunun geliştirilme aşamasının erken bir safhasında olunduğuna işaret etti. Önümüzdeki aylarda ise daha fazla bilginin paylaşılacağını söyleniyor. Halihazırda daha fazla gelişmenin yaşanması ve bir şekle girmesi bekleniyormuş.

Yes, Destiny 3 is in extremely early development. Some of you may have seen a tweet early this afternoon that mentioned that.



We have been sitting on the info for a few weeks now and wanted to wait to talk about this seeing as it is in such an early state, and it just sucks to… pic.twitter.com/VAnw5uB41U — Colony Deaks (@Deakstiny) November 26, 2025

Bu açıklamaya ilişkin olarak, şu an için herhangi bir teyit veya yalanlama gelmemiş olup, başka kaynaklarca desteklenmediğini de söyleyebiliriz. Ancak geçmişteki isabetli sızıntılar göz önünde bulundurulduğunda, büyük ölçüde güvenilir bir açıklama olduğu aşikâr.

Her ne kadar bu haber üçüncü oyunu bekleyenler arasında heyecan yaratmış olsa da geliştirici stüdyonun halihazırda Marathon üzerine yoğunlaşmış olduğunu hatırlatmakta fayda var. 2026 yılının ilk çeyreğinde oyuncular ile buluşturuması beklenen canlı servis oyunu için çalışmalar tam gaz devam ettiği için, Destiny 3 ile ilgili resmi gelişmelerin yaşanması epey zaman alacak gibi görünüyor.

Geçmişte içerik politikaları eleştirilmiş olan Bungie, telif hakkı davalarıyla da karşı karşıya kalmıştı. Ne var ki olan güçlü topluluk, halen Destiny ve Destiny 2 ile haşır neşir olmaya devam ediyor. Bunda elbette kesilmeyen içerik desteği sayesinde oyunlar her daim taze kalmasının da etkisi var. Bakalım bizleri Destiny 3 ile neler bekleyecek? Bunun için de önümüzde uzun yıllar olabilir.