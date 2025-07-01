Devletin IMEI Harcından Elde Ettiği Miktar Üreticilerin Kârını Geçti

Türkiye'de uygulanan IMEI kayıt sistemi, yurt dışından getirilen telefonların devlete belli bir miktarda harç parası ödeyerek kullanılmasını sağlıyor. Son yıllarda uygulanan zam tarifeleriyle yurt dışından telefon almanın kârlı bir tarafı kalmadı. 2015 yılında talep edilen harç ücreti 131,50 TL iken, 2025 yılı itibarıyla bu miktar 45.614 TL'ye yükselmiş durumda.

Vatandaşlar artık ya yurt dışından ürün almıyor, ya da kaçak yollarla IMEI attırarak kullanmayı tercih ediyor.

IMEI Kayıtlarından 5,1 Milyar TL Gelir Elde Edildi

Enflasyon ve gelen orantısız zamlarla birlikte vatandaş kaçak çözümlere odaklanırken, devletin IMEI harç parasından elde ettiği gelir yine hatırı sayılır bir düzeyde kalmış ancak geçen yıllara kıyasla yerinde saymış gibi görünüyor.

2023'te 31.692 TL olan IMEI kayıt parası, 2024'te beş kart artarak 45.614 TL oldu. Bu da kayıt sayısının yüzde 81,95 oranında düşmesine sebep oldu. IMEI kayıt ücretlerinden elde edilen gelir geçen yıl 5,1 milyar olarak kayıtlara geçti. Ancak 2023'te bu değer 5,5 milyar TL idi. Bu da vatandaşların talep değiştirdiğini gösteriyor.

Pek çok vatandaş, devletin kayıt için sağladığı 6 aylık süre zarfında telefonlarını kayıtsız şekilde kullanıyor. Süre bitiminde ise IMEI attırarak kullanmaya devam ediyor.

Diğer Teknolojik Cihazlara Talep Yüksek

Sadece akıllı telefonlar değil; tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi diğer kategorilerde yer alan cihazlar da IMEI kayıt işlemlerine tâbi tutuluyor. Telefonların aksine bu cihazlarda bir artış söz konusu. 2023 yılında 3,2 milyon "diğer cihaz" kaydı yapılırken geçen sene 4,1 milyona çıkmış. Akıllı telefonlar ise 2023'te 12 milyon 53 bin iken, 2024'te 11 milyon 299 bine geriledi.

Kısacası; artan ücretler gri piyasayı renklendirirken kayıtlı cihaz pazarı gerileme trendine girmiş. Bu senenin verileri, 2024'ten daha düşük olarak açıklanabilir bile.