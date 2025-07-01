Bu Telefonun Dev Bataryası Powerbank'leri Bile Kıskandıracak

2024 yılında tanıtılan Nord CE 4'ün ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Çok yakında tanıtılacak Nord CE 5'in bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre OnePlus'ın yeni telefonu devasa batarya ile gelecek.

OnePlus Nord CE 5'in Özellikleri

Paylaşılan görsele göre telefonda Dimensity 8350 Apex işlemcisi yer alacak. Amiral gemisi seviyesinde performans sunacak telefonun AnTuTu testinde 1.47 milyon puana ulaştığı belirtildi. Battlegrounds Mobile India ve Call of Duty Mobile 120 FPS'te oynanabilecek.

7100 mAh batarya kapasitesi sahip telefon 80W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. OnePlus Nord CE 5, bu teknoloji sayesinde yüzde 1'den yüzde 100 seviyesine 59 dakikada ulaşacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS desteğine sahip Sony LYT-600 ana kamera yer alacak. Kamerada gelişmiş RAW HDR algoritması bulunacak. Bu teknoloji, fotoğraf kalitesini önemli ölçüde artıracak.

Nord CE 5 ayrıca 4K çözünürlükte 60 FPS HDR video kaydı yapabilecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera da bulunacak. Telefonun ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

OnePlus Nord CE 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5'in 25.000 Hindistan rupisi (11.638 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus Nord CE 5'in Tanıtım Tarihi

OnePlus Nord CE 5, 8 Temmuz 2025 tarihinde OnePlus Nord 5 ile birlikte tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.