Ehliyet Yenilemek İçin Son Gün: Kaçırırsanız 500 Katını Ödeyeceksiniz

2016 yılından önce alınan ehliyetler için yolun sonuna gelindi. Ehliyet yenilemek için son gün 31 Temmuz 2025 olacak. Vatandaşların bu tarihten önce aksiyon alması önemli. Çünkü 1 Ağustos itibariyle ehliyet yenileme fiyatlarına neredeyse 500 katı kadar zam yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında; sürücü belgeniz 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmişse artık geçerli olmayacak.

31 Temmuz'dan sonra bu ehliyetler geçersiz sayılacak ve trafikte yakalanmanız durumunda ceza ödemeniz gerekecek. Peki ehliyet yenileme işlemi ne kadar? Ehliyet yenilemek için ne kadar ücret ödemek gerekiyor? İşte detaylar.

15 TL ile Ehliyet Yenileme Dönemi Kapanıyor

Şu an oldukça cüzi bir miktar karşılığında ehliyet yenileme işlemi başlatılabiliyor. 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödemek yeterli. 1 Ağustos tarihinde bu ücret 7.438 TL'ye yükselecek, çünkü eski ehliyetler geçerliliğini tamamen yitirecek ve yapılan işlemlere yeni bir ehliyet başvurusu gözüyle bakılacak.

Ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmek ise oldukça basit. Önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almanız gerekiyor. Bunun için 199 hattını veya nvi.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. Gerekli belgeler şu şekilde: