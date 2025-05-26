Gerçekler Şahin! Türkiye'de En Fazla Kullanılan Otomobiller Belli Oldu!
Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Listenin ilk sırasındaki marka ise şaşırtmadı diyebiliriz. İşte konuyla ilgili detaylar...
Türk otomobil piyasası son dönemlerde büyük bir kırılma yaşıyor. Cazip ÖTV dilimine giren elektrikli otomobiller, fiyat farklarının afaki olduğu giriş segment otomobiller, sürekli değişkenlik gösteren ikinci el piyasası derken tüketicilerin kafası iyiden iyiye karıştı. Bu kapsamda yayınlanan bir araştırma aslında Türk kullanıcısının kullanım alışkanlıklarını göz önüne serdi. İşte Türkiye'de en çok kullanılan otomobiller...
Türkiye'de En Çok Kullanılan Otomobiller!
- Tofaş Doğan / Şahin / Kartal: 820.962
- Toyota Corolla: 689.206
- Fiat Egea: 668.866
- Renault Clio: 613.830
- Renault Megane: 600.797
- Renault R12 – Toros: 553.164
- Opel Astra: 454.378
- Ford Focus: 422.838
- Renault Symbol: 381.708
- Renault R9 – Broadway: 351.183
Emre Özpeynirci tarafından yayınlanan bu tablo Türkiye’deki araç parkının geçmişle bugünü aynı anda barındırdığını gösteriyor. Özellikle 1980’li ve 90’lı yıllarda üretimi yapılan Tofaş modellerinin hâlâ bu denli yüksek sayıda trafikte yer alması dikkat çekiyor. Yedek parça erişimi, uygun tamir maliyeti ve mekanik sadelik gibi avantajlar bu araçların uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
Toyota Corolla ise ikinci sırada yer alarak dayanıklılığı ve düşük yakıt tüketimiyle kendine geniş bir kullanıcı kitlesi edinmiş durumda. Fiat Egea’nın ise Türkiye’de üretilmesi hem fiyat avantajı hem de servis kolaylığı sağlaması sebebiyle listede hızla yükseldiği görülüyor. Renault markasının Clio, Megane, Symbol, Toros ve Broadway gibi beş modelle listede yer alması Türkiye’de markaya olan bağlılığın ne kadar köklü olduğunu gözler önüne seriyor.
Uygun Fiyatlı: Citroen e-C3 Sonunda Türkiye'de!
Elektrikli Citroen e-C3 Türkiye pazarına giriş yaptı! Peki otomobilin teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...
Bu modellerin çoğu uzun yıllardır yollarda ve kullanıcılar arasında hâlâ popülerliğini koruyor. Sonuç olarak, Türkiye otomobil pazarında hem nostaljik modellerin hem de modern araçların birlikte varlık gösterdiği dengeli bir yapı hâkim. Bu durum, sadece yeni araç satışları açısından değil, aynı zamanda ikinci el piyasası, yedek parça ve bakım hizmetlerinin de ne kadar aktif olduğunu ortaya koyuyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...