Gerçekler Şahin! Türkiye'de En Fazla Kullanılan Otomobiller Belli Oldu!

Türk otomobil piyasası son dönemlerde büyük bir kırılma yaşıyor. Cazip ÖTV dilimine giren elektrikli otomobiller, fiyat farklarının afaki olduğu giriş segment otomobiller, sürekli değişkenlik gösteren ikinci el piyasası derken tüketicilerin kafası iyiden iyiye karıştı. Bu kapsamda yayınlanan bir araştırma aslında Türk kullanıcısının kullanım alışkanlıklarını göz önüne serdi. İşte Türkiye'de en çok kullanılan otomobiller...

Türkiye'de En Çok Kullanılan Otomobiller!

Tofaş Doğan / Şahin / Kartal: 820.962

820.962 Toyota Corolla: 689.206

689.206 Fiat Egea: 668.866

668.866 Renault Clio: 613.830

613.830 Renault Megane: 600.797

600.797 Renault R12 – Toros: 553.164

553.164 Opel Astra: 454.378

454.378 Ford Focus: 422.838

422.838 Renault Symbol: 381.708

381.708 Renault R9 – Broadway: 351.183

Emre Özpeynirci tarafından yayınlanan bu tablo Türkiye’deki araç parkının geçmişle bugünü aynı anda barındırdığını gösteriyor. Özellikle 1980’li ve 90’lı yıllarda üretimi yapılan Tofaş modellerinin hâlâ bu denli yüksek sayıda trafikte yer alması dikkat çekiyor. Yedek parça erişimi, uygun tamir maliyeti ve mekanik sadelik gibi avantajlar bu araçların uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Toyota Corolla ise ikinci sırada yer alarak dayanıklılığı ve düşük yakıt tüketimiyle kendine geniş bir kullanıcı kitlesi edinmiş durumda. Fiat Egea’nın ise Türkiye’de üretilmesi hem fiyat avantajı hem de servis kolaylığı sağlaması sebebiyle listede hızla yükseldiği görülüyor. Renault markasının Clio, Megane, Symbol, Toros ve Broadway gibi beş modelle listede yer alması Türkiye’de markaya olan bağlılığın ne kadar köklü olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu modellerin çoğu uzun yıllardır yollarda ve kullanıcılar arasında hâlâ popülerliğini koruyor. Sonuç olarak, Türkiye otomobil pazarında hem nostaljik modellerin hem de modern araçların birlikte varlık gösterdiği dengeli bir yapı hâkim. Bu durum, sadece yeni araç satışları açısından değil, aynı zamanda ikinci el piyasası, yedek parça ve bakım hizmetlerinin de ne kadar aktif olduğunu ortaya koyuyor.

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