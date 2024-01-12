Diablo 4'ün 3. Sezon Tarihi Açıklandı: Beklenenden Daha Yakın!

Blizzard, Diablo 4'ün merakla beklenen 3. sezonunun ne zaman geleceğini resmî olarak onayladı.

Destructoid tarafından tespit edilen oyunun giriş ekranındaki yeni bir mesajda "Gelecek Sezon 23 Ocak 2024'te Başlıyor." ifadesi yer alıyor.

Bu haftanın başlarında Diablo topluluk geliştirme direktörü Adam Fletcher, hayranların oyunun üçüncü sezonunda neler olacağına dair haberler için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklarını öne sürmüştü.

"Diablo 4 için 3. sezon haberlerine yönelik çok fazla beklenti olduğunu biliyorum. İnsanlar tatilden döndükleri için biraz sessiz kaldık ancak Geliştirici Güncellemesi canlı yayınımızın saatleri de dâhil olmak üzere çok yakında paylaşacağımız bazı haberlerimiz olacak."

Diablo 4'ün 3. Sezonu 23 Ocak'ta Geliyor

Blizzard daha önce 3. sezonda liderlik tablolarını tanıtmayı planladığını söylemişti ancak oyunun bir sonraki büyük güncellemesi hakkında hâlâ çok az detay biliniyor.

Stüdyo son olarak Diablo 4'ün ilk genişleme paketi olan Vessel of Hatred'i Kasım ayında duyurmuştu. O zamandan bu yana oyuna dair herhangi bir yeni gelişme paylaşılmadı.

BlizzCon'un açılış seremonisi sırasında bir tanıtım fragmanıyla açıklanan genişleme paketi, 2024'ün sonlarında piyasaya sürülecek ve daha fazla ayrıntı önümüzdeki yaz gelecek.

Peki sizin Diablo 4'ün 3. sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.