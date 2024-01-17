Diablo 4'ün 3. Sezonu Başlıyor: Yenilikler Neler?

Diablo 4'ün Yapılar Sezonu adı verilen yeni 3. sezonu ile birlikte Korunak hiç olmadığı kadar tekinsiz bir yere dönüşüyor.

23 Ocak Türkiye saati ile 21.00'den itibaren yeni Zindan türü mahzenler ve yepyeni sezonluk robotik Seneschal Yoldaşı ile Zoltun Kulle'un Tezgâh'ının sırlarını keşfetmek için Diablo 4’de yeni sezon başlıyor.

Yeni sezon aynı zamanda Ağır Sezon formunda yeni Haftalık Liderlik Panoları'nı da beraberinde getiriyor.

Diablo 4, 3. Sezon Yenilikleri

Zoltun Kulle ve Caldeumlu Ayuzhan tarafından yaratılan ve Tezgâh adıyla bilinen kadim teknoloji, İblis Malphas tarafından gasp edildi. Bu yepyeni görev serisinde Zoltun'un eski ortağı Ayuzhan'la iş birliği yaparak Malphas'ı ve ölümcül yapılarını alt et.

Kehjistan'ın altında bulunan ve Yapılara karşı savaşında merkez üssün olarak görev yapacak yeni kasaba merkezi Hol'ü ziyaret et.

Sezonluk Görev Serisi sırasında yanında savaşacak ve oyun tarzına göre kişiselleştirebileceğin kendi Seneschal Yoldaşını edineceksin.

Mahzenlerde ele geçirdiğin sihirli Yönetme ve Akort Taşlarını kullanarak Seneschal'ını geliştirebilirsin. Yönetme Taşları, Seneschal'ının hangi saldırıları yapacağını belirler; Akort Taşları ise bu yetenekleri geliştirir ve daha üst düzey fayda sağlar.

Mahzenler, çeşitli element Tehlikeleriyle ve yeni canavar ailesi olan Yapılarla dolu yepyeni bir zindan türüdür. 3. Dünya Kademesinde Kâbus Mahzenlerinin kilidi açılır.

Mahzene girerken elindeki Koruma İncilerini dönüştürerek Mahzenlerdeki zenginliklere erişim olanağı sunan özel katmanlı bir kutsama olan Zoltun'un Koruması tarafından kutsanabilirsin. İçerideki Tehlikelere av olursan birikmelerini yavaş yavaş kaybedersin. Koruma İncilerini Zoltun'un Koruması karşılığında takas ederek riskin artmasına sebep olabilirsin ama başarı durumunda ödülün büyür.

Koruma İncileri, ana dünyada Gizemli Sarsıntılar sırasında Seçkin Yapı yok ederek elde edilir.

Liderlik Panoları ve Kalite Güncellemeleri

Ağır Sınav, Yapılar Sezonu'nun başlamasının ardından çıkıyor! Ağır Sınav, oyuncuların liderlik panolarında zirve için mücadele edeceği haftalık dönüşümlü sabit bir zindan türüdür. Haftanın en yüksek puanları, Kadimler Salonu'nda kalıcı bir yer edinir. İlerideki bir güncellemede açıklanacak daha fazla detay için beklemede kal.

Cehennem Dalgaları artık her saat 5 dakikalık bir mola dışında sürekli aktif olacak.

Bilgisayar kullanan oyuncular artık Korunak'ı klavyelerinde W-A-S-D tuşlarına basarak gezebilir.

Ekstra bir Zula Sekmesi artık kullanılabilir. Yetenek ağacını yeniden dağıtma, Altın ticareti sırasında arayüz, Buzdaki Canavar çağırma eşyası düşme oranında artış ve daha fazlasını içeren çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

Peki sizin Diablo 4'ün yeni sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.