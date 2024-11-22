Diablo 4 "Bozuk" Spiritborn Sınıfına Nerf Darbesi! Oyunda Denge Bozan Trilyonlarca Hasara Son Veriliyor

Diablo 4’ün 7. sezon PTR (Public Test Realm) güncellemesinde Blizzard, Spiritborn sınıfını hedef alan büyük değişiklikleri duyurdu. Oyuncuların bu sınıfın yeteneklerini kullanarak trilyonlarca hasar verdiği ve oyun dengesini altüst ettiği göz önüne alındığında bu müdahale uzun zamandır bekleniyordu. Olası bir nerf müdahalesi yakın görünüyor.

"Adil Olmadığını Başından Beri Biliyorduk"

Oyun dilinde "OP" (overpowered) olarak nitelendirilen bir hata ve görünen o ki şirket bunu bilmesine rağmen sezon 7'ye kadar herhangi bir adım atmaya yeltenmedi.

Blizzard, sezon 6 boyunca bu duruma göz yumduğunu, ancak sezon 7 ile birlikte kapsamlı bir değişiklik yapılmasının şart olduğunu belirtti. Blizzard tasarımcısı Charles Dunn, bir Campfire Chat yayını sırasında bu değişiklikleri açıkladı:

Spiritborn’un diğer sınıfların bir ya da birkaç adım önünde olduğunu başından beri farkındaydık. Oyuncuların bu sınıfla eğlenmesini seviyoruz, ama uzun vadede oyun sağlığı için sınıf dengesi gerekiyor,.

Değişikliklerin odak noktası, Spiritborn sınıfının kilit unsurlarından biri olan Rod of Kepeleke adlı eşya oldu. Bu eşyanın verdiği kritik vuruş hasarı bonusu, ciddi oranda azaltıldı:

Önceki bonus: %1-3 kritik hasar artışı

Yeni bonus: %0.1-0.5 kritik hasar artışı

Oyuncular Dengeyi Test Edecek

Güncelleme önce PTR 2.1 kapsamında oyunculara sunulacak. Burada oyuncular, "nerf" alan sınıfın oyun kurallarını ve dengesini bozar nitelikle olup olmadığını test edecek. Oyunculardan gelen geri bildirim üzerine Blizzard, 7. sezon dengeleme çalışmalarına devam edecek. Yeni oranlar bir kenara, bu sınıfı seçen oyuncuların artık trilyonlarca hasar veremeyeceği kesin.