Diablo 4'ün Zayıf Sınıflarına Beklenen Güçlendirme Geliyor!

Diablo 4 geliştiricileri bugün bir başka canlı yayın düzenleyerek tartışmalı 1. sezon lansmanının ardından gelecek olan yeni değişiklikleri açıkladılar.

Canlı yayında Diablo 4 oyun direktörü Joe Shely, yardımcı oyun direktörü Joe Piepiora, topluluk yöneticisi Adam Fletcher ve baş sınıf tasarımcısı Adam Z. Jackson'a katılarak 8 Ağustos'ta yayınlanacak olan 1.1.1 güncellemesinde gelecek en büyük değişikliklerden bazılarını açıkladı.

Büyücü ve Barbar Sınıflarına Beklenen Güçlendirme Yolda

Diablo 4'ün mevcut durumunda en güçsüz sınıflardan ikisi olan Büyücü ve Barbar, topluluktaki pek çok kişinin çok ihtiyaç duyduğunu düşündüğü bazı önemli güçlendirmelere sahip olacak. Jackson konuyla ilgili olarak, "Büyücü ve Barbar'ın etkinliğini ve eğlencesini artırmak istiyoruz." dedi.

Bir sonraki Diablo 4 güncellemesinin ana hedeflerinden biri, uzun süredir ortak bir istek olan Büyücülerin geç oyunda hayatta kalma kabiliyetini geliştirmek. Blizzard yayında nihai olmayan Büyücü değişikliklerinin bir kısmına değindi ancak resmî güncelleme notları için 2 Ağustos'u beklememiz gerekecek.

Barbarlar da benzer şekilde öfke üretimini ve sınıfın temel becerilerindeki hasarı artırmak için bir dizi güçlendirme alıyor. Bir dizi Barbar pasifi ve eşyaları önemli ölçüde güçlendiriliyor.

Güncelleme 1.1.1'in ana odağı nispeten az rağbet gören bu sınıfları güçlendirmek gibi görünse de Rogue ve Necromancer gibi diğer sınıflar için de büyük güçlendirmelerin yanı sıra zindanlarda, kasap karşılaşmalarında item düşme oranları da elden geçiriliyor.

Peki sizin yeni güncellemeden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.