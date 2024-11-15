Diablo 4’e Geri Dönme Zamanı: Ücretsiz Spiritborn Sınıfı ve Welcome Back Paketi

Blizzard, Diablo 4 oyuncularını oyuna geri kazandırmak için büyük bir adım atıyor. 19 Kasım’da oyuncular, Eternal dünyasına giriş yaparak Welcome Back paketi ile hızlıca seviye 50’ye ulaşabilecek. Üstelik, yeni Spiritborn sınıfını denemek de ücretsiz olacak.

Paketle birlikte oyunculara:

Yeni efsanevi eşyalar seti,

seti, Seçtikleri yapıya uygun tamamlanmış bir yetenek ağacı ,

, Tüm Lilith Sunakları kilidi açık olarak,

kilidi açık olarak, 1 milyon altın ,

, 1000 Obol (Merak Taciri için para),

(Merak Taciri için para), 1 Amnezi Parşömeni (ücretsiz yeniden yetenek dağıtımı sağlar),

(ücretsiz yeniden yetenek dağıtımı sağlar), Gerekli zanaat malzemeleri veriliyor.

Bu desteklerden yararlanmak için oyuncuların Kyovashad’daki Fated Reliquary ile etkileşime girmeleri yeterli olacak. Vessel of Hatred genişlemesine sahip olan oyuncular ise bu avantajları iki karakter için kullanabilecekler.

Spiritborn Sınıfını Ücretsiz Deneyin

Yeni Spiritborn sınıfı, Vessel of Hatred genişlemesini satın almayan oyuncular için 19 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Battle.net üzerinden 25. seviyeye kadar ücretsiz deneme fırsatı sunuyor. Bu özellik yalnızca PC kullanıcıları için geçerli ve ilerleme, genişleme satın alındığı takdirde üzerine ekleniyor.

Red-Cloaked Horror ve Mother’s Blessing Etkinlikleri

Eski Midwinter Blight etkinliğinden tanınan Red-Cloaked Horror, 19 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Helltide, Infernal Hordes ve zindanlarda tekrar ortaya çıkacak. Onu yenerek Cinders, Burning Aether gibi ödüller ve Gileon’s Brew adlı %20 hasar artırıcı, ekstra bitki düşüşü sağlayan ve %15 deneyim kazancı veren iksiri elde edebilirsiniz.

Ayrıca, 19-26 Kasım tarihleri arasında geçerli olan Mother’s Blessing etkinliği ile ekstra altın ve deneyim kazanımı mümkün olacak. Alınan bonusu eliksirler ve Urn of Aggression ile birleştirmeniz mümkün.