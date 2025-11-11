Diablo 4'e İlginç Sansür! Oyuncuları Şaşkına Çevirdi

Diablo 4, 1 Haziran 2023 tarihinde piyasaya sürüldü ancak Blizzard Entertainment'ın Çin'deki NetEase ile olan lisans anlaşması yenilenmediği için 2023'ün başından beri çoğu Blizzard oyunu Çin'de oynanamaz bir hâle geldi. NetEase ile ayrı anlaşmaya sahip mobil oyun Diablo Immortal oynanabilmeye devam edilse de Diablo 4, Çin pazarına giremedi.

Microsoft ve NetEase arasında yeni imzalanan anlaşma ile Blizzard oyunlarının Çin'e geri dönüşü için hazırlıklara başlandı. Tahmin edebileceğiniz üzere Diablo 4 de dahil olmak üzere çoğu oyunun Çin'in yasalarına uygun olması gerekiyor. Bunun için de Çin anakarasına özel bir sürüm geliştirilmesi şart koşuluyor. Bu nedenle geliştiriciler de oyun için özel bir sürüm hazırladı fakat bu versiyonda çok ilginç durumlara rastlandı.

Diablo 4'ün Çin Sürümündeki Sansürler Şaşırttı

Bilmeyenler için Diablo 4, çok fazla şiddet unsuru içeriyor. Bu nedenle oyunun Çin versiyonunda da çok fazla sansür olduğu keşfedildi. Örneğin oyundaki bütün kan izleri kaldırıldı. Kırmızı kan yerine toza benzer bir madde kullanıldı. Dahası, oyunla özdeşleşmiş olan birçok öge de kaldırılanlar arasında yer aldı.

Çin versiyonunda kuru kafa ve kemik gibi Diablo 4'te çok fazla görebileceğiniz unsurlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Hatta kemikler ve ölü ruhlardan oluşan Wandering Death, oyunun bu sürümünde kayalardan yapılmış gibi gösterildi. Ayrıca oyundaki birçok varlığın görsel tasarımları daha az belirgin hâle getirildi.

Bu sansürler, sadece Diablo 4 için uygulanmadı. Diğer çoğu Blizzard oyununda da benzer sansürlere rastlamak mümkün. Bunların temelinde ise Çin'in yasaları yatıyor. Bu yasalar, oyunlarda kan, iskelet, kafatası, kemik ve benzeri unsurların yer almasını engelliyor. Ayrıca Çin pazarına giren oyunlarda aşırı şiddet gösterimine izin verilmiyor.

Bu hassas içerikler bir kenara, oyunlarda Çin'in kültürüne ve geleneklerine aykırı olabilecek, etik kurallarına aykırı herhangi bir olaya yer verilmesi, bunları doğrudan göstermek yerine ima etmek gibi yollara başvurulması da yasaklanan davranışlar arasında. Dolayısıyla geliştiriciler eğer Çin pazarını hedefleyecekse oyunlarda da tüm bunları göz önünde bulundurması gerekiyor.