Çok Sevilen Batman Oyunu 6 TL'ye Düştü! %80 İndirimi Kaçırmayın

Batman oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Batman Arkham City'nin Game of the Year sürümü indirime girdi. Keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, çok sevilen Bastman oyunu kaç TL oldu?

Batman Arkham City'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Batman Arkham City'nin Game of the Year sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi Batman oyunları arasında yer alan yapımın Game of the Year sürümü, 31 TL yerine 6,20 TL fiyat etiketyiel satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 11 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Batman Arkham City'nin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Batman Arkham City Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon, macera ve açık dünya türlerindeki Batman Arkham City, süper kahraman oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Batman'i kontrol ettiğimiz oyunda çok başarılı bir dövüş sistemi bulunuyor. İster düşmanlarla doğrudan dövüşebiliyor ister onları sessizce etkisiz hâle getirebiliyoruz.

Oyunda Batman'in yanı sıra Joker, Penguin, Two-Face, Mr. Freeze, Riddler ve Harley Quinn dahil olmak üzere pek çok karakter de yer alıyor. Ana hikâyenin yanı sıra Riddler'ın bulmacaları gibi yan görevler de bulunuyor. Bu yan görevler aracılığıyla farklı karakterler ile karşılaşabiliyoruz. Bu da oynanışı daha keyifli hâle getiriyor.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyun 2012 yılında piyasaya sürüldü. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Yayıncılığını WB Games'in üstlendiği oyun, Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4,8 puana sahip. 91 Metacritic puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan yapımın Steam'deki en son incelemeleri ise "son derece olumlu" durumda.

Batman Arkham City'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 4800+

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: ATI 3850HD 512 MB / NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB

DirectX: 9.0c

Batman Arkham City Kaç GB?

Batman Arkham City Game of the Year Edition'ın yüklenebilmesi için en az 17 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

DC evrenini seven biri olarak Batman: Arkham City'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Açık dünya haritası sayesinde Arkham City'i özgürce keşfedebiliyoruz. Ana hikâyenin yanı sıra yan görevlerin de yer alması hem oynanış süresini artırıyor hem de oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada oyunun hem hikâyesinin hem de oynanış sisteminin çok başarılı olduğunu belirteyim.