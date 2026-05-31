Güncelleme Almayacağı İddia Edilmişti: Galaxy S22 Serisi İçin One UI 8.5 Müjdesi!

Samsung One UI 8.5 güncellemesini uyumlu modelleri için dağıtmaya devam ediyor. Buraya kadar her şey normal gibi görünse de maalesef Galaxy S22 gibi bazı modellerin yeni güncellemeyi almayacağı söyleniyordu. Fakat son yaşanan gelişmeler bu gibi modeller için kapının tamamen kapanmadığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S22 İçin One UI 8.5 Kapısı Tamamen Kapanmadı

Bugüne dek ortaya çıkan raporlar Samsung'un One UI 8.5 güncellemesinde esas olarak 2023 ve sonrasında piyasaya çıkan modellere odaklanacağı yönündeydi. Bu da doğal olarak Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4, Flip 4, Galaxy A33 ve Galaxy A53 gibi sevilen modellerin dışarıda kalacağı anlamına geliyordu.

Ancak son gelişmeler 2023 öncesi piyasaya sürülen bazı modeller için kapının tamamen kapanmadığını gösteriyor. Zira paylaşılan son ekran görüntülerine baktığımızda Galaxy S22 serisinin yakında One UI 8.5 sürümünü alacağını görüyoruz. Bununla birlikte aynı ekran görüntülerinde Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 gibi modeller için de güncellemenin geleceği görünüyor.

Tabii bu durum söz konusu modeller için yolun sonunun geldiği gerçeğini değiştirmiyor. Zira Galaxy S22 gibi modeller One UI 8.5 güncellemesi yayınlansa bile önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak Android 17 tabanlı One UI 9 yamasını alamayacak. Yani bu cihazlara bir daha büyük bir Android güncellemesinin gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Tüm bu detayların bir sızıntı olduğunu ve Samsung'dan en azından şu an için Galaxy S22 ve Galaxy S21 FE gibi modeller için One UI 8.5 açıklamasının gelmediğini belirtelim.

One UI 8.5 Güncellemesiyle Gelen Yenilikler Neler?

Farklı görüntülerdeki nesneleri tek fotoğrafta birleştirme: Bir fotoğraftaki nesneyi başka bir kareye doğal şekilde ekleyebiliyorsunuz.

Fotoğraflara yeni stil efektleri ekleme: Görselleri farklı sanat veya filtre stilleriyle kişiselleştirmenize imkân tanıyor.

AI Select özelliğinin geliştirilmesi: Ekrandaki içerikleri daha hızlı seçip işlem yapabilmeyi sağlıyor.

Interpreter uygulamasına otomatik dil algılama desteği: Konuşulan dili otomatik algılayarak çeviriyi daha pratik hâle getiriyor.

Kilit ekranında "Now Brief" önerileri: Kullanıcının alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş öneriler gösteriyor.

Geliştirilmiş kamera belge tarama sistemi: Belgeleri daha temiz ve net şekilde taramanıza yardımcı oluyor.

Çok sayfalı PDF oluşturma desteği: Birden fazla belgeyi tek PDF dosyasında birleştirmenizi sağlıyor.

Gerçek zamanlı LUT ön izleme özelliği: Video çekerken renk düzenlemesinin nasıl görüneceğini anlık gösteriyor.

Yeni portre filtreleri: Fotoğraflara film benzeri yeni efektler eklemenizi sağlıyor.

Otomatik hareketli fotoğraf sistemi: Hareket algılandığında kısa animasyonlu fotoğraflar kaydediyor.

Ön ve arka kamerayla aynı anda video kaydı: Hem kendinizi hem karşı tarafı aynı anda çekebilmenize imkân tanıyor.

Otomatik kilit ekranı düzeni: Duvar kâğıtlarını saat ve widget düzenine göre otomatik hizalıyor.

Yeni hava durumu efektli duvar kâğıtları: Hava koşullarını duvar kâğıdında animasyonlu şekilde gösteriyor.

Yeni saat yazı tipi özelleştirmeleri: Kilit ekranı saatinin görünümünü daha detaylı değiştirmenizi sağlıyor.

İndirilebilir dinamik duvar kâğıtları: Hareketli ve etkileşimli yeni duvar kâğıtları sunuyor.

Geliştirilmiş hava durumu widget'ı: Yaklaşan yağışları grafiklerle daha detaylı gösteriyor.

Polen endeksi desteği: Havada ne kadar polen olduğunu takip etmenizi sağlıyor.

Sesli mesaj kaydetme özelliği: Telefona cevap veremediğinizde arayan kişinin sesli mesaj bırakmasına izin veriyor.

Aktiviteye göre hızlı arama reddetme mesajları: Meşgul durumunuza göre otomatik hızlı yanıt öneriyor.

Hava durumu temalı alarm ekranı: Alarm ekranında güncel hava durumunu gösteriyor.

Saat dilimi dönüştürücü: Farklı ülkelerin saat farklarını hızlıca karşılaştırmanızı sağlıyor.

Depolama Paylaşımı özelliği: Samsung cihazlar arasındaki dosyalara uzaktan erişim sunuyor.

Smart View'a daha hızlı bağlanma: Telefon ekranını televizyona daha pratik şekilde yansıtıyor.

Geliştirilmiş Auracast özellikleri: Bluetooth üzerinden ses paylaşımını kolaylaştırıyor.

Mikrofon ile ses yayını desteği: Telefon mikrofonundaki sesi de yayınlayabilmenizi sağlıyor.

Apple cihazlarıyla geliştirilmiş Quick Share desteği: iPhone, iPad ve Mac cihazlarla daha kolay dosya paylaşımı sunuyor.

İstenmeyen paylaşım isteklerini engelleme: Tanımadığınız cihazlardan gelen paylaşım taleplerini filtreliyor.

Fotoğraf paylaşım önerileri: Fotoğraftaki kişilere göre hızlı paylaşım önerileri sunuyor.

Samsung Health için gelişmiş haftalık raporlar: Sağlık verilerini daha detaylı analiz ediyor.

Egzersiz paylaşım sisteminin geliştirilmesi: Spor verilerini sosyal medyada daha şık paylaşmayı sağlıyor.

Galaxy Watch üzerinden meditasyon başlatma: Telefona dokunmadan saatten meditasyon açabiliyorsunuz.

Galaxy Watch ile antioksidan ölçümü desteği: Vücuttaki antioksidan seviyesini ölçebilmenizi sağlıyor.

Yenilenmiş pil kullanım ekranı: Pil tüketimini daha detaylı takip etmenize yardımcı oluyor.

Geliştirilmiş güç tasarrufu modları: Pil ömrünü uzatmak için farklı tasarruf seçenekleri sunuyor.

Yeni gizlilik uyarıları sistemi: Riskli uygulama izinleri konusunda kullanıcıyı uyarıyor.

Güçlendirilmiş hırsızlık koruması: Telefon çalındığında verileri korumaya yardımcı oluyor.

Başarısız doğrulama kilidi özelliği: Çok fazla yanlış şifre girildiğinde cihazı otomatik kilitliyor.

Knox Matrix güvenlik kontrol sistemi: Samsung cihazlarının güvenlik durumunu merkezi şekilde kontrol ediyor.

Bluetooth işitme cihazı kontrol paneli: İşitme cihazı ayarlarına hızlı erişim sunuyor.

Büyüteç özelliğinin fare ve klavye desteği: Ekran büyütmeyi daha rahat kontrol etmeyi sağlıyor.

Köşe eylemleri ve bekleme hareketleri: Fare belirli noktada beklediğinde otomatik işlem yapabiliyor.

Videolarda ışık patlamasını azaltma seçeneği: Parlak sahnelerde göz yoran ışıkları azaltıyor.

Daha özelleştirilebilir hızlı ayarlar paneli: Kısayolları istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlıyor.

Takvim geri sayım widget'ı özelleştirmeleri: Geri sayım widget'larının görünümünü değiştirebiliyorsunuz.

Reminders için erken bildirim sistemi: Hatırlatıcılar için önceden uyarı gönderebiliyor.

Samsung Notes'a tablo ekleme özelliği: Notları tablo hâlinde daha düzenli tutmayı sağlıyor.

Samsung Browser için yenilenen yeni sekme sayfası: Sık kullanılan sitelere daha hızlı erişim sunuyor.

Kısmi ekran kaydı desteği: Ekranın sadece belirli bölümünü kaydedebiliyorsunuz.

Hesap Makinesi önerileri sistemi: Kopyaladığınız sayı ve formülleri otomatik öneriyor.

DeX'te pencere boyutu ve konum hafızası: Uygulamaların pencere düzenini hatırlıyor.

Bixby'de gelişmiş doğal dil desteği: Komutları tam söylemeden de ne istediğinizi anlayabiliyor.

Bixby görüşme geçmişi paneli: Daha önce yaptığınız komutları görüntülemenizi sağlıyor.

Daha akıcı animasyonlar ve yeni One UI tasarımı: Sistem genelinde daha modern ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.

Dürüst olmak gerekirse Galaxy S22 serisi için One UI 8.5 güncellemesinin yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Zira son paylaşılan ekran görüntüleri de bunları doğrular nitelikte. Benim şahsi görüşüm Galaxy S22, Z Fold 4, Flip 4 ve S21 FE gibi modellerin bu yamayı alacağı ve daha sonra yavaş yavaş emekli edileceği yönünde.