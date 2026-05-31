Minecraft'ın Devam Filmi Geliyor! Adı ve Vizyon Tarihi Belli Oldu

Minecraft'ın 2025'te vizyon giren uyarlaması A Minecraft Movie (Bir Minecraft Filmi) ile oldukça büyük bir başarı elde edildi. Box Office Mojo verilerine göre 150 milyon dolar (6 milyar 877 milyon 875 bin TL) bütçe ile hazırlanan film, dünya genelinde 960 milyon 387 bin 780 dolar (44 milyar 36 milyon 180 bin 682 TL) hasılat yapıldı.

İlk filmle yakalanan bu başarıdan sonra ikinci bir filmin gelmesi kaçınılmaz oldu. Ne var ki devam filminin yolda olduğu belirtildikten bir süre geçse de henüz bir adı bile belirlenmemişti. Son yaşanan gelişmenin ardından hem filmin adı hem vizyon tarihi açıklığa kavuştu.

Yeni Minecraft Filminin Adı Ne Olacak?

Minecraft'ın devam filminin adı, A Minecraft Movie Squared olarak belirlendi. Buradaki "Squared" ifadesi ile aslında Minecraft'ın küplerden oluşan yapısına gönderme yapılıyor. Öte yandan matematikte de karesi anlamına geliyor. Bunun hem devam filmi olduğu belirtiliyor hem daha büyük ve daha iyi bir filmin yolda olduğuna işaret ediliyor.

A Minecraft Movie Squared'in Vizyon Tarihi Ne Zaman?

A Minecraft Movie Squared'in vizyon tarihi 23 Temmuz 2027 olarak belirlendi. Warner Bros. Pictures, dünya genelinde oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip popüler oyunlar arasında yer alan Minecraft'ın ikinci film uyarlamasını hayranlarla buluşturmak için biraz daha bekletecek gibi görünüyor. Bu arada devam filminin arka planında Mary Parent, Kayleen Walters, Torfi Frans Olafsson, Cale Boyter, Jill Messick, Jason Momoa, Eric McLeod ve Roy Lee gibi isimlerin yer aldığını belirtelim.

A Minecraft Movie ile Nasıl Bir Başarı Elde Edilmişti?

Jack Black ile Jason Momoa'nın başrollerini paylaştığı ilk Minecraft filmi, 4 Nisan 2025'te ilk kez vizyona girdiğinde çok önemli bir başarının altına imza atmıştı. Öyle ki ilk hafta sonunda 301 milyon dolar hasılat elde etmişti. Bu da güncel kurla 13 milyar 801 milyon 602 bin 500 TL'ye denk geliyor. Bir oyun uyarlamasına göre oldukça büyük bir açılış olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Minecraft'ı birçok kez oynadım. Çok ısınamadığım bir yapım olsa da basit bir fikir üzerine ulaşılan büyük oyuncu kitlesi dolayısıyla oldukça başarılı bir yapım olarak görüyorum. Bir Minecraft Filmi'nde elde edilen başarı, hayran kitlesinin Minecraft'a olan bağlılığını net şekilde ortaya koydu. Devam filminde eğer hayranların ilgi düzeyi düşmezse önemli bir başarının daha elde edilebileceğini düşünüyorum.