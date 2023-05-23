Diablo 4'e Türkçe Dil Desteği Eklendi

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve 6 Haziran tarihinde tam sürümüyle çıkış yapacak olan Diablo IV'ten Türkiye'deki oyunculara sevindiren haber geldi. Bugün Diablo Genel Müdurü Rod Fergusson tarafından yapılan açıklamaya göre oyun resmi Türkçe dil desteğine kavuşuyor.

Geçtiğimiz haftalarda erken erişime açılan oyun, aksiyon-rol yapma oyunları arasında en üst sıralarda yer alan Diablo serisinin yeni oyunu olarak milyonlarca hayranı yeniden Korunak'ta toplamayı hedefliyor. Diablo IV, Türkçe dil desteği olan ilk Diablo oyunu olarak tarihe geçti.

Diablo IV 6 Haziran'da Çıkış Yapacak

Diablo IV Resmi Türkçe dil desteğiyle geliyor :)



Aylardır gelen sorulara açık vermemek için çok ter döktüm, ama nihayet fiyatına bi nebze olsun "Eh en azından Türkçesi var" dedirtecek haberi duyurdular. pic.twitter.com/TOBF7M3a2S — Orhun (@OrhunKayaalp) May 23, 2023

Rod Fergusson, video ile yaptığı duyuruda, "Diablo IV'te Türkçe dil desteğini sağlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Korunak’ta görüşmek üzere!" dedi. Böylece Diablo IV, uzun süre sonra Türkçe dil desteği alan nadir büyük bütçeli yapımlardan biri olmuş oldu.

6 Haziran tarihinde piyasaya sunulacak oyunda Korunak'ın kaderi, oyuncuların ellerinde olacak. Oyuncular, keşfedilmesi gereken 120'den fazla zindan ve yan görev ile bölüm sonu canavarlarını yenmek için efsanevi bir maceraya atılacak. Çoklu oyuncu sistemini de destekleyen Diablo IV'te bölüm sonu canavarlarını yenmek için takım kurulabilecek.