Diablo IV Beta Süreci Sonrası Yapılan Değişiklikler Paylaşıldı

Blizzard, Diablo IV erken erişim ve açık betasında Korunak'ın küçük bir bölümü dünya çapındaki oyunculara açtı. İki haftasonu boyunca oynama süresi 61,5 saati aştı, 29 milyardan fazla canavar öldürüldü ve 2,6 milyon Beta Kurt Bohçası kazanıldı. Peki bu sürecin ardından oyunda ne gibi değişiklikler yapıldı?

Beta hafta sonu boyunca birçok oyuncu değerli geri bildirimlerini paylaştı ve geliştirme ekibi bunları inceledi. Oynanış verileriyle birlikte bu bilgiler ışığında oyunun Haziran ayında çıkacak versiyonunda yer alacak çeşitli düzeltmeler ve güncellemeler yapıldı.

Diablo IV Beta Süreci Sonrası Yapılan Değişiklikler

Mahzenler artık tamamlandığında her zaman bir sandık ödülü sunacak. Ayrıca bir zindan etkinliğinin ortaya çıkma şansı arttırıldı.

Bütün karakter sınıflarının çeşitli yetenekleri düzenlendi.

Bütün bölgeleri kapsayacak şekilde birçok zindanda geçilmiş kısımlardan geri dönme ihtiyacını en aza indirmek adına iyileştirmeler yapıldı. Zindan etkinliklerinin de ortaya çıkma şansı artık daha yüksek.

T'chort, Malnok ve Vhenard gibi baş düşmanlar yakın dövüş karakterlerinin yaşadığı zorluk açısından yeniden değerlendirildi. Sonuç olarak saldırı ve dövüş mekaniklerinde değişikliklere gidildi. Kasap'ın zorluk seviyesi de yeniden ele alındı. Artık Dünya Kademesi III ve IV'te daha zorlu bir mücadele sunacak.

Çeşitli deneyim iyileştirme düzeltmesi yapıldı. Tüm sınıflar artık uygun bekleme sürelerine sahip kitle kontrolü bozma yeteneklerine erişebiliyor.

Sohbetin artık ekranın sol tarafında görüntülenmesi ve sans serif yazı tipinin yeni bir serif yazı tipiyle değiştirilmesi de dâhil olmak üzere kullanıcı arayüzüyle ilgili çeşitli sorunlar giderildi.

Ayrıntılı bilgi için konuyla ilgili geliştiricilerin yayınladığı blog yazısına göz atabilirsiniz.