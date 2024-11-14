Nvidia, Jetson Thor ile İnsansı Robotların Gücüne Güç Katacak

İnsansı robotlar hızla gelişiyor ve güçleniyor. Günlük işleri halleden robotlardan tutun, cerrahi operasyon yapan robotlara kadar uzanan bir teknoloji söz konusu Tabii bu gelişmede teknoloji devi şirketlerin payı oldukça büyük. Nvidia da bu şirketlerden bir tanesi.

Şirket bu doğrultuda önemli bir adım atarak 2025'in ilk yarısında Jetson Thor adlı platformunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu güçlü platform, yapay zekâ destekli teknolojilerle donatılmış robotların insanlarla daha uyumlu ve otonom bir şekilde etkileşime geçmesine olanak tanıyacak.

Jetson Thor: Robotikte Yeni Bir Dönem

Jetson Thor, Nvidia'nın başarılı Jetson platformunun en yeni üyesi olarak, özellikle robotik uygulamalara odaklanıyor. Platform; doğal dil işleme ve makine öğrenmesi gibi alanlarda sağladığı ileri düzey çözümlerle robotların çevrelerini "görmelerini", anlamalarını ve yanıt vermelerini mümkün kılıyor.

Nvidia, Tesla gibi robot donanımı üreten şirketlerden farklı bir strateji izliyor. Donanım üreticisi olmaktan ziyade, robotların güçlü işlem beyinlerini sağlayan bir teknoloji sağlayıcısı olarak öne çıkacak. Siemens ve Universal Robots gibi köklü robotik üreticilerle ortaklık da kurmuştu.

Tesla’nın insansı robotu Optimus’ta Nvidia teknolojisi kullanılıyor ve Optimus'un üretimine 2025 sonunda başlanması, 2026 yılında ise geniş kitlelere sunulması bekleniyor.

İnsansı Robot İçin Hedef 2025

Nvidia’nın robotik ve uç bilişimden sorumlu başkan yardımcısı Deepu Talla, 2025 yılında insansı robotların tam anlamıyla yaygınlaşmasının olası olmadığını belirtti. Bu süre zarfında sensör teknolojilerinde, yazılım geliştirmede ve etik konularında ilerleme kaydedilmesini gerektiriyor. Nvidia’nın sağladığı ve dahi sağlayacağı işlem gücü sayesinde, insansı robotlar yaşlı bakımında yardımcı olacak, iş yerlerinde insanlarla birlikte çalışabilecek ve günlük hayatta çeşitli görevlerde bizlere destek sunabilecek.