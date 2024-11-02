Prime Gaming, Kasım Ayına Özel Yeni Oyunlarını Tanıttı: Tam 24 Oyun Ücretsiz
Prime Gaming, ayrıcalıklı kullanıcılarına özel olarak Kasım ayının ücretsiz oyunlarını paylaştı. Listede tam 24 adet oyun yer alıyor.
Geçtiğimiz ay Tomb Raider: Legend, No Straight Roads, Hive Jump 2: Survivors, BioShock™ Remastered gibi oyunların da listede olduğu 15 farklı oyun Prime Gaming kullanıcılarına sunulmuştu. Kasım ayı için açıklanan listede ise 24 ücretsiz oyun yer aldı.
Kasım 2024 listesinde sayı neredeyse iki katına çıkarken listede Tomb Raider: Anniversary, Dishonored: Definitive Edition, Marvel's Guardians of the Galaxy gibi oyunların da adı geçiyor. Listedeki tüm oyunları haberimizin aşağısında bulabilirsiniz.
Amazon Prime vs Netflix: Hangisi Daha İyi?
Bu yazımızda Amazon Prime vs Netflix Kıyaslaması ile karşınızdayız. Peki Amazon Prime mı daha iyi yoksa Netflix mi? İşte merak edilen detaylar!
Amazon Prime Gaming Kasım 2024 Ücretsiz Oyun Listesi
1 Kasım:
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Mafia: Definitive Edition
7 Kasım:
- Dishonored: Definitive Edition
- Close To The Sun
- Snakebird Complete
- Disney Pixar Cars
- Duck Paradox
- Bang Bang Racing
14 Kasım:
- Tomb Raider: Anniversary
- Chasm: The Rift
- Blade of Darkness
- Ms. Holmes: The Casdse of the Dancing Men
- House of Golf 2
21 Kasım:
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- Overcooked: Gourmet Edition
- RIOT: Civil Unrest
- Gloomy Tales: One-Way Ticket
- Max: The Curse of Brotherhood
- Moonscars
- Super Meat Boy
27 Kasım:
- Mystery Case Files: The Dalimar Legacy
- Jurassic World Evolution
- Sir Whoopass: Immortal Death
- Shogun Showdown
- Elite Dangerous