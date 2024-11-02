Prime Gaming, Kasım Ayına Özel Yeni Oyunlarını Tanıttı: Tam 24 Oyun Ücretsiz

Geçtiğimiz ay Tomb Raider: Legend, No Straight Roads, Hive Jump 2: Survivors, BioShock™ Remastered gibi oyunların da listede olduğu 15 farklı oyun Prime Gaming kullanıcılarına sunulmuştu. Kasım ayı için açıklanan listede ise 24 ücretsiz oyun yer aldı.

Kasım 2024 listesinde sayı neredeyse iki katına çıkarken listede Tomb Raider: Anniversary, Dishonored: Definitive Edition, Marvel's Guardians of the Galaxy gibi oyunların da adı geçiyor. Listedeki tüm oyunları haberimizin aşağısında bulabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Kasım 2024 Ücretsiz Oyun Listesi

1 Kasım:

Marvel's Guardians of the Galaxy

Mafia: Definitive Edition

7 Kasım:

Dishonored: Definitive Edition

Close To The Sun

Snakebird Complete

Disney Pixar Cars

Duck Paradox

Bang Bang Racing

14 Kasım:

Tomb Raider: Anniversary

Chasm: The Rift

Blade of Darkness

Ms. Holmes: The Casdse of the Dancing Men

House of Golf 2

21 Kasım:



Overcooked: Gourmet Edition

RIOT: Civil Unrest

Gloomy Tales: One-Way Ticket

Max: The Curse of Brotherhood

Moonscars

Super Meat Boy

27 Kasım: