Activision Blizzard'dan Açıklama: Diablo IV Game Pass'e Gelecek mi?

Activision Blizzard, Microsoft anlaşması tamamlandıktan sonra Game Pass için planlarına dair ilk ipucunu verdi ve oyunlarını önümüzdeki yıl Game Pass hizmetinde sunmaya başlamayı beklediklerini söyledi.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma işleminin bu Cuma günü tamamlanması bekleniyor. Yine de şirket bugün X üzerinden yaptığı açıklamada Call of Duty: Modern Warfare III ve Diablo IV gibi oyunların bu yıl Game Pass'e gelmesini beklemediklerini söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Microsoft anlaşmasının yasal olarak onaylanması için çalışmaya devam ederken, yakın zamanda piyasaya sürülecek oyunlarımızın Game Pass üzerinden sunulup sunulmayacağına dair bazı sorular alıyoruz. Modern Warfare III veya Diablo IV'ü bu yıl Game Pass'e koyma planımız olmasa da anlaşma tamamlandığında, oyunlarımızı dünya çapında daha fazla oyuncuya ulaştırmak için Xbox ile çalışmaya başlamayı umuyoruz ve önümüzdeki yıl içinde Game Pass'e oyun eklemeye başlayacağımızı tahmin ediyoruz."

Diablo IV, Satın Alım Tamamlandıktan Sonra Game Pass'e Gelebilir

Anlaşma tamamlandıktan sonra Game Pass'e eklenecek oyunların neler olabileceği, Microsoft'un anlaşmayı hayata geçirmek için çalışmaya devam ettiği şu günlerde en önemli konulardan biri hâline geldi. Haziran ayındaki büyük FTC duruşmasında bu konuya değinilmiş ve Xbox başkan yardımcısı Sarah Bond mevcut anlaşmanın Call of Duty oyunlarının Ocak 2025'ten önce Game Pass'e gelmesini engellediğini belirtmişti.

Ancak bu, Activision Blizzard'ın yayınladığı diğer yüzlerce oyunla birlikte Diablo IV gibi oyunların önümüzdeki yıl servise gelmesini engellemiyor. Microsoft'un devasa Bethesda satın alımı, Doom, Elder Scrolls ve Fallout serileri de dâhil olmak üzere bu yayıncının tonlarca oyununu Game Pass'e getirmişti.

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