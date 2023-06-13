Diablo IV'ün Satış Rakamları Açıklandı: Dudak Uçuklatan Gelir!

Diablo IV şimdiden yılın eleştirmenlerce en çok beğenilen oyunlarından biri olarak biliniyor ve geçtiğimiz akşam Blizzard'dan gelen yeni bir basın açıklaması, ilk beş gününde 666 milyon dolardan fazla kazanarak yılın finansal olarak en başarılı oyunlarından biri olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Günler önce Blizzard, Diablo IV'ü şimdiye kadarki en hızlı satan oyunu olarak adlandırmıştı ve şimdi bu son duyuruyla ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz.

Blizzard'a göre oyuncular şimdiden 276 milyon saat boyunca Sanctuary'de koşturdu ve 276 milyar iblis öldürdü.

Diablo IV, 666 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

Blizzard başkanı Mike Ybarra, ulaştıkları bu başarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Diablo IV, inanılmaz ekiplerimizin türe yön veren oyunlar yapmak ve desteklemek, efsanevi dünyalar inşa etmek ve ömür boyu sürecek anılara ilham vermek için birlikte çalışmasının bir sonucu. Gelen tepkiler karşısında alçakgönüllüyüz, ekibimizle gurur duyuyoruz ve oyuncularımızı dinlemeye ve Diablo'nun önümüzdeki yıllarda da beklentileri aşmaya devam etmesini sağlamaya kararlıyız."

Blizzard bunların yanı sıra oyuna gelecek iki genişleme paketi üzerinde çalıştığını da doğruladı. Peki siz Diablo IV oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.