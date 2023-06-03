Diablo IV'ün Çıkışı, Beraberinde Yeni Güncellemeyi de Getirdi
Diablo IV, şaşaalı çıkışının ardından yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme bir dizi sorunu ve dengelemeleri ele alıyor. İşte detaylar!
Diablo IV erken erişimle birlikte geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi ve Blizzard çok geçmeden denge ayarlamaları içeren bir düzeltme güncellemesi yayınladı.
Oyunun geliştirme ekibi, yeni güncelleme ile bir dizi dengelemenin yanı sıra oyunun başlangıcı sırasında NVMe SSD'nin donmasına yönelik problemi de çözüyor. Buna ek olarak, bu yeni PC güncellemesi çeşitli çökme sorunlarını da ele almayı amaçlıyor.
Güncelleme ile Çökme Sorunları Düzeltildi
Güncelleme notlarında hangi çökmelerin düzeltildiğine dair pek fazla ayrıntı bulunmuyor ancak umarız bu yeni güncelleme, PC'de oyunu erken erişim yoluyla oynayabilenler için bildirilen çökmelerden bazılarını düzeltir.
Bu küçük güncellemenin resmî sürüm notlarını buradan okuyabilirsiniz.
Diablo IV, 6 Haziran'da PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One için dünya çapında piyasaya sürülecek. Dijital Deluxe veya Ultimate Edition'ı ön sipariş verenler, devam oyununu şimdiden oynayabilir. Oyun, Diablo 3'ün genişleme paketi The Reaper of Souls'ta yaşanan olaylardan 50 yıl sonra geçiyor.
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