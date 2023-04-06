Diablo IV'ten Yeni Geliştirici Videosu Geldi: Oyun Sonu Safhasına Doğru
Blizzard Entertainment'in merakla beklenen yeni oyunu Diablo IV'ten yeni bir geliştirici videosu yayınlandı. İşte detaylar!
Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Diablo IV'ün oyun sonu safhasıyla ilgili yeni bilgilerin aktarıldığı geliştirici videosu yayınlandı.
Diablo IV İlerleme Detayları
- Hikâyeyi bitirdikten sonra Zirve Zindanlarını tamamlayarak daha yüksek Dünya Kademesi zorluklarıyla kendinize meydan okuyun. Dünya Kademesi ne kadar yüksek olursa karakteriniz de o kadar fazla ganimet ve avantaj elde eder.
- Mükemmeliyet Sistemi, kusursuz karakter diziliminizi benzersiz bir şekilde size özgü kılmak adına başlangıçtaki yetenek ağacının çok daha ötesinde geliştirmeler ve fırsatlar sunar. Oynayış tarzınıza göre hangi lütufları ve oymaları elde etmek istediğinizi belirleyip kendinize bir yol seçin.
- Zindanlara gizlenmiş Yüzleri bularak Güç Rehberi'ni doldurun. Bu, dünyada bulunan öğeleri alıp onları daha da güçlü olan Efsanevi öğelere dönüştürmenize olanak tanıyacaktır.
- Korunak'ta 120'den fazla zindan mevcut ve bunlardan herhangi biri Kâbus Zindanı'na dönüşebilir. Tamamlayabileceğiniz daha zor hedefler ve mücadeleler açmak için Kâbus Mühürleri kullanarak zindanların Kâbus versiyonlarını etkinleştirin.
- Hikâyeyi bitirenler için Korunak'ta daha da güçlü canavarlar dolaşacak. Zulalardan büyük ödüller satın alırken kullanılabilecek kristalleri toplamak için Cehennem Dalgası bölgelerinde bu canavarları yenin.
- Fısıltı Ağacı'na giderek Ölülerin Fısıltılarını toplayın. Tamamlanan her ödül avı ile oyuncular, büyük bir ödül zulası almak için ağaca geri dönebilir.
- Kendilerini diğer oyunculara karşı sınamak isteyenler bunu Nefret Tarlaları'nda yapabilirler. Bu PvP alanında oyuncular, oyuncuya karşı oyuncu çatışmasına girebilir veya kasabada arındırabilecekleri kristalleri toplamak için görevler tamamlayabilir. Arındırılmış kristallere sahipseniz sizi bekleyen ödüller olacak ancak Tarlalar'daki diğer herkes gibi kendinizi PvP arayışındaki oyunculara karşı kollayın.
- Bir Canlı Hizmet oyunu olan Diablo IV çıktıktan çok sonra da güncellenmeye devam edecek.
Diablo IV Yeni Geliştirici Videosu
Diablo IV hakkında daha fazla bilgi ilerleyen süreçte yayınlanacak. Oyun 6 Haziran tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.
Peki siz geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Diablo IV beta sürecine katıldınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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