Diablo IV'ten Yeni Geliştirici Videosu Geldi: Oyun Sonu Safhasına Doğru

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Blizzard'tan Xbox Game Pass Kullanıcılarını Üzen Haber

En sevilen oyun serilerinden olan Diablo, yıllar sonra sonunda bir devam oyununa kavuşuyor. Ünlü serinin üreticisi Blizzard, sıradaki büyük projeleri olan Diablo 4 için çoktan açık beta planlaması yapmış durumda.