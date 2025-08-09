Yeni Diablo Oyunu Yalan Oldu! Üst Sıradan Şok Ayrılık

Son dönemde Microsoft'un agresif işten çıkarma stratejileri gündemdeydi. Microsoft'un 9.000 kişinin işten çıkarmasıyla a oyun departmanları olumsuz anlamda etkilenmeye başladı. Şimdi ise beş yıldır Diablo'nun başında görev yapan Rod Fergusson, görevinden ayrıldığını duyurdu ve yeni Diablo oyununun geleceğine dair soru işaretleri oluşturdu.

Fergusson, ayrılığına dair fazla detay vermedi, onun yerine gelecekteki projelere odaklanacağını ve ekibiyle birlikte yeni bir göreve hazır olduklarını belirtti. Fergusson ve ekibi şu anda boşta, yani başka bir şirketle anlaşmaya varıp Diablo'yu kaderine terk etmesi gibi bir durum yok. Ancak ayrılık kararının tartışmalı adımlar üzerine gelmesi, ortalığı karıştırdı.

Diablo Immortal ve Hearthstone Tanıtımında Yapay Zekâ Krizi Yaşandı

Fergusson'un ayrılığından çok kısa bir zaman önce Diablo Immortal ve Hearthstone arasında yapılan ortaklık gündeme gelmişti. Normal bir crossover gibi görünen bu olay, sosyal medyada yapay zekâya yaptırılmış bir fotoğraf ile müjdelendi. Kullanıcılar saniyeler içinde yapay zekânın hatalarını gündeme getirdi ve Blizzard'a öfke kusmaya başladı.

Özellikle 9.000 kişinin işine son verdikten sonra bir de sanatçılara para vermemek için AI kullanılmış olması, o dönem sinirlerin gerilmesine ve Microsoft'un genel anlamda daha fazla tepki görmesine sebep oldu. Fergusson'un ayrılmak istemesindeki ana etkenin bu olduğunu söylemek pek mümkün değil; ancak genel anlamda bakıldığında şirket için işlerin iyi gitmemesi yüzünden uzun süredir üzerinde düşünülen bir karar olduğunu gösteriyor.

"Diablo'yu Gelecekte Nelerin Beklediğini Merak Ediyorum"

Rod Fergusson, X hesabından yaptığı paylaşımda birkaç fotoğraf paylaşarak Blizzard'a ve topluluğa veda etti. Veda paylaşımında, "Diablo serisini beş yıl boyunca dört büyük lansmanla ileriye taşıdıktan sonra Blizzard'tan kılıcımla ayrılma vaktim geldi. Ekibimiz yeni başarılara imza atmaya hazır ve önümüzde heyecan verici bir oyun listesi var. Beraber başardıklarımızdan gurur duyuyorum. Beni ve Diablo'yu gelecekte nelerin beklediğini merak ediyorum." ifadeleri yer aldı.