Sony ve Microsoft Konsol Üretimine Sıcak Bakmıyor! Rotaları Değişti

Sony CFO'su Lin Tao, şirketin dönüşüm sürecinde olduğunu söylerek yeni mali verileri yorumladı. Rapora göre Sony'nin artık donanım hizmetlerinden çıkıp daha geniş çaplı bir ekosisteme geçiş yapması gerekiyor. Özellikle canlı servis oyunlarının, 2025 mali yılının 1. çeyreğinde Sony'nin ilk parti yazılım gelirinin yaklaşık %40'ını oluşturmuş olması, bu alandaki yatırımların artması gerektiğini gösteriyor. Ancak raporun ilerleyen bölümlerinde Sony'nin başarısızlık tablosu da yer alıyor. %40 çok yüksek bir oran gibi görünse de, yıllık bazdaki oran %20–30 civarında kalıyor.

Helldivers 2 Çıkışı Büyük Ses Getirdi

Sony'nin canlı servis alanında büyük başarıya ulaşmış oyunları bulunuyor. Örneğin sadece Helldivers 2 bile çıkışıyla büyük ses getirmiş, kısa sürede dünya çapında büyük oyuncu kitlelerine ulaşmıştı. Öyle ki oyunun daha sonra beyaz perdeye uyarlanacağı bile söylendi. Diğer tarafta ise Gran Turismo 7, MLB The Show ve Destiny 2 gibi güçlü yapımlar da var. Ancak Sony için işler her daim bu kadar parlak ilerlemedi.

Concord Oyunundaki Başarısızlıktan Ders Çıkarılmalı

Bir başka canlı servis oyunu olan Concord, kısa sürede oyun dünyasına veda eden isimlerden biri oldu. Çünkü piyasada bu tarz başka yapımlar, zaten popülasyonu yeterince yüksek oyunlar olarak dikkat çekiyordu. Oyun çok kısa süre içinde kapatıldı.

Concord'un başarısızlığı, kısa sürede başka projelere de yansıdı ve içlerinde yeni bir God of War oyunun da olduğu pek çok proje iptal edildi. İlaveteden Bungie'nin üzerinde çalıştığı "Marathon" da hukuki problemlerden ve potansiyelinden ötürü ertelendi. CFO Tao, sürecin devam ettiğini ve Marathon için yeşil ışık yakmaya yakın olduklarını belirtti.

Sony ve Microsoft Donanımdan Vazgeçiyor

Sony'nin en büyük rakibi Microsoft Xbox, canlı servis konusunda kıyasıya mücadele halinde. Xbox'ın içerik ve hizmet gelirleri, bir önceki yıla göre %13 büyüdü. Abonelik ve canlı servis hizmetlerinden elde edilen gelir ise geçen yıl yaklaşık yaklaşık 4,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu hizmetler şu an Xbox'ın en büyük düzenli gelir kaynağı. Öte yandan, tıpkı Sony gibi Xbox için de donanım gelirleri düşüşe geçti. Microsoft, donanıma olan odağını değiştireceğini, daha fazla hizmete yatırım yapacağını Sony'nin kararından önce bildirmişti.

Ocak ayında ABD'de PS5 ve Xbox Series X oyuncularının %70'i en çok oynanan 10 canlı hizmet oyunundan en az birini açtı; bu oyunlar, toplam oyun süresinin %40'ından fazlasını oluşturdu. Bu verilere bakınca canlı servis oyunlarının, donanımdan çok daha etkili bir kâr marjına sahip olduğu görülüyor. Her iki şirket de daha fazla hizmete yatırım yaparak "donanım şirketi" unvanını geride bırakacak.