Yeni Digimon Oyununun Sistem Gereksinimleri Açıklandı [Video]

Digimon Story Time Stranger'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Digimon Story Time Stranger kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.

Digimon Story Time Stranger Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen5 3600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen5 3600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A580

NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Digimon Story Time Stranger Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen7 3700X

Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen7 3700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX Vega 56 / Intel Arc A580

NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX Vega 56 / Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Digimon Story Time Stranger Fragmanı

Digimon Story Time Stranger Kaç GB?

Digimon Story Time Stranger'ın yüklenebilmesi için en az 27 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Digimon Story Time Stranger Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam'de 45,99 dolar (1.821 TL)

Steam'de 45,99 dolar (1.821 TL) Xbox Fiyatı: 2.499 TL

2.499 TL PlayStation Fiyatı: 2.499 TL

Digimon Story Time Stranger Çıkış Tarihi

RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Digimon Story Time Stranger 3 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.