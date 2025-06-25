Yeni Digimon Oyununun Sistem Gereksinimleri Açıklandı [Video]
Digimon Story Time Stranger'ın sistem gereksinimleri neler? Yeni Digimon oyunu kaç GB yer kaplayacak? İşte oyuna dair merak edilen soruların yanıtı!
Digimon Story Time Stranger'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Digimon Story Time Stranger kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.
Digimon Story Time Stranger Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen5 3600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A580
- DirectX: Sürüm 12
Digimon Story Time Stranger Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen7 3700X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX Vega 56 / Intel Arc A580
- DirectX: Sürüm 12
Digimon Story Time Stranger Fragmanı
Digimon Story Time Stranger Kaç GB?
Digimon Story Time Stranger'ın yüklenebilmesi için en az 27 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Digimon Story Time Stranger Türkiye Fiyatı
- PC Fiyatı: Steam'de 45,99 dolar (1.821 TL)
- Xbox Fiyatı: 2.499 TL
- PlayStation Fiyatı: 2.499 TL
Digimon Story Time Stranger Çıkış Tarihi
RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Digimon Story Time Stranger 3 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.