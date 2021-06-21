Dijital Euro Geliyor: Avrupa Merkez Bankası Duyurdu

Dijital Euro nedir ve ne işe yarayacak sorusu son zamanlarda merak konusu oldu. Avrupa Merkez Bankasının bir süredir üzerinde araştırma yaptığı kripto paralarla ilgili belki de ilk resmi açıklama Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta'dan geldi. Panetta, dijital Euro'nun güvenilir olacağına dikkat çekiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, dijital Euro'nun özel olarak çıkarılan dijital paralardan daha üstün gizlilik sunduğunu savundu. Panetta, özel firmaların kar amacını eleştirdi ve kullanıcıları hakkında büyük miktarda veri toplamanın ticari çıkarlarına olduğunu vurguladı.

Dijital Euro nedir ve ne işe yarayacak?

Yönetim Kurulu Üyesi Financial Times'a verdiği demeçte, "Biz özel şirketler gibi değiliz. Kullanıcıların verilerini depolamak, yönetmek veya bunlardan para kazanmak konusunda ticari bir çıkarımız yok" ifadelerini kullandı.

ECB yetkilisi ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın "ödeyen ve alacaklının cüzdanlarının dışında hiçbir verinin kaydedilmediği küçük miktarlar için çevrim dışı ödemeleri" test eden pilot uygulamaları gerçekleştirdiklerini de doğruladı. Bu, dijital Euro ile ilgili resmi kaynaklardan gelen ilk doğrulama olabilir.

"Merkez bankası dijital ödemelere dahil olursa, gizlilik daha iyi korunacaktır. Ödeme gerçekleşecek, ancak ödeme zincirindeki hiç kimse aradaki tüm bilgilere erişemeyecektir."

ECB'nin 8.000'den fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği CBDC hakkındaki son kamu araştırmasında, ödemelerin gizliliği en yüksek endişe kaynağı olarak ortaya çıkıyordu. Ancak Panetta'nın yorumları, dijital para birimleri (CBDC) kullanılırken verilerin nasıl toplanacağı ve işleneceği ile ilgili popüler endişeleri gidermeyi amaçlıyor gibi görünüyor.

Ekim 2020'den Ocak 2021'e kadar yürütülen kamu anketleri, güvenlik ve pan-Avrupa erişiminin dijital Euro ile ilgili popüler endişe konuları arasında olduğunu da ortaya koydu.

Araştırmadan elde edilen bulguların Ocak ayında yayınlanmasının ardından Panetta, Ekonomi ve Parasal İşler Komitesi (ECON) Başkanına, gizliliğin korunmasının ileriye doğru önemli bir öncelik olduğunu dile getirdi. Yönetim Kurulu Üyesi, "Böylece dijital Euro, dijital çağda ödemelere olan güvenin korunmasına yardımcı olabilir" dedi.

El Salvador'dan Bitcoin hamlesi

Dijital Euro çalışmalarına ek olarak geçtiğimiz dönemde bir ülkede Bitcoin resmi ödeme aracı haline getirilmişti. El Salvador Başkanı Nayib Bukele, kendi ülkesinde Bitcoin'i yasal hale getirmesiyle kripto borsasına olan tutkusunu kanıtladı. El Salvador parlamentosuna göre Bitcoin yasası, önümüzdeki Eylül ayında yürürlüğe girecek.