PlayStation 6 İçin Tatsız Gelişme: Beklenenden Çok Daha Pahalı Olacak!

Sony'nin merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 6 için geri sayım başladı. Ancak son yaşanan gelişmeler maalesef kullanıcıların bir nebze olsun canını sıkacak cinsten. Bu kapsamda PlayStation 6'nın beklenden daha pahalı bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı söyleniyor.

PlayStation 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Kepler_L2, daha önce PlayStation 6'nın üretim maliyetinin 769 dolar olacağını tahmin etmişti. Ancak son birkaç ayda bileşen maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle teknoloji sektöründe birbiri ardına zam haberleri duymaya başladık. Hatta Apple bile geçtiğimiz günlerde iPhone dışındaki tüm ürünlerine tüm dünyada ciddi bir zam uyguladı.

Kaynak bu gelişmelerle birlikte daha önce yaptığı fiyat tahminini 200 dolar artırarak revize etti. Bu kapsamda konsolun üretim maliyeti 1000 dolara (46.630 TL) yaklaşacak. Bu da 30 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolamaya sahip PlayStation 6'nın 1000 (46.630 TL) ila 1200 dolar (55.956 TL) arasında bir fiyatla satışa çıkacağı anlamına geliyor. Burada bir karşılaştırma yaparsak Valve'ın oyun odaklı cihazı Steam Machine'in başlangıç fiyatı 1.049 dolardı (48.915 TL).

Maalesef bu fiyatlar yakın dönemde de çok düşecek gibi görünmüyor. Zira ABD'li yarı iletken markası Micron tarafından gelen son açıklamaya göre bellek maliyetleri en az beş yıl daha düşmeyecek. Bu da doğal olarak PlayStation 6 gibi elektronik ürünlerin çok daha pahalı fiyatlarla satışa çıkacağı anlamına geliyor.

Zaten yeni konsolun belirli bir fiyat bandının altına çıkması pek de ihtimaller dahilinde değil. Zira Sony'nin resmi web sitesine baktığımızda PlayStation 5 Pro fiyatlarının 899 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yani yeni konsolun bu seviyenin altında satışa çıkması neredeyse imkansız görünüyor.

PlayStation 6 Ne Zaman Çıkacak?

Maalesef PlayStation 6'nın çıkış tarihiyle ilgili çok sayıda iddia var. Bazıları konsolun 2027'de piyasaya sürüleceğini iddia ederken, bazıları ise bu tarihin 2028 ve hatta 2029'u bulabileceğini söylüyor. Ancak 2028'in başı konsolun çıkışı için daha mantıklı bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Editörün Yorumu

PlayStation 6 ile ilgili dürüst olmak gerekirse çok fazla beklentim kalmadı. Zira iddia edilen ben de dahil çoğu kullanıcını ulaşamayacağı seviyede olacak diyebilirim. Öte yandan çıkış tarihiyle ilgili de bir bilinmezlik söz konusu. Ancak benim şahsi tahminin 2027'nin sonu veya en geç 2028'in başında çıkacağı yönünde.