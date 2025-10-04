Dikkat! Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Artık Daha Erken Başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası kara yollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için uygulanan kış lastiği zorunluluğunda önemli bir değişikliğe gitti. Artık kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 15 Kasım’da başlayacak ve takip eden yılın 15 Nisan’ına kadar devam edecek. İşte konuyla ilgili detaylar ve kış lastiği takmamanın cezası...

Kış Lastiği Zorunluluğu Artık 15 Kasım’da Başlayacak!

Önceden 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği uygulaması yeni düzenlemeyle iki hafta erkene çekildi. Böylece sürücüler olası erken kar yağışları ve düşen hava sıcaklıklarına karşı daha hazırlıklı olacak. Bu karar son yıllarda kasım ayının ortalarında yaşanan ani hava değişimlerinin ardından alındı.

Yeni dönemde şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan otobüs, kamyon, çekici, minibüs ve ticari araçlar kış lastiği kullanmak zorunda olacak. Uygulamaya uymayan sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca araç uygun lastikler takılmadan yola devam edemeyecek.

Valilikler bulundukları ilin iklim koşullarına göre uygulama süresini birer ay uzatma yetkisine sahip olacak. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış koşulları daha erken başladığı için yerel yönetimler bu yetkiyi kullanarak tarihleri öne çekebilecek veya uzatabilecek.

Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye genelinde lastik değişim döneminin de öne alınması bekleniyor. Servislerin ve lastik bayilerinin kasım ayı başında yoğunluk yaşamaması için sürücülerin randevularını erkenden planlaması tavsiye ediliyor. Kış lastiğinin yanında araç muayene ücretlerini de öğrenmek isterseniz buraya tıklayınız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...