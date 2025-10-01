Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Standard Türkiye'de Daha Pahalı Olacak!

Tesla, uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı elektrikli otomobil hamlesine dair ilk somut ipuçlarını verdi. Şirketin resmi internet sitesinde tespit edilen kodlar, “Model Y Standard” adını taşıyan yeni bir varyantın yolda olduğunu kesinleştirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Standard Ortaya Çıktı!

TeslaNorth’un aktardığı bilgilere göre Model Y Standard, ABD’de 39 bin 990 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu versiyonun, mevcut Model Y’ye kıyasla daha sade donanım tercihleriyle geleceği belirtiliyor. Önde ve arkada daha basit far tasarımları, HEPA filtresiz havalandırma sistemi, cam tavanın kaldırılması ve kumaş koltuklar öne çıkan farklar arasında. Ayrıca giriş paketinde 18 inç jantların kullanılacağı ifade ediliyor.

Tesla’nın yeni modelini yalnızca ABD’de değil aynı zamanda Almanya’daki fabrikasında da üretmesi bekleniyor. Avrupa pazarı için öngörülen fiyatın 35 bin euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyatlandırma Tesla’yı kıtada çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırabilir.

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Standard Türkiye'ye Gelecek Mi?

Şu anda Tesla Türkiye’de halihazırda satılan Model Y RWD yaklaşık 1,8 – 1,9 milyon TL seviyesinde başlıyor. “Standard” versiyon ABD’de daha ucuz olsa da, Türkiye’de vergi yükü (ÖTV %60, KDV %20, gümrük ve ek maliyetler) nedeniyle fiyat 2 milyon TL’nin üzerine çıkabilir.

Bu durum “ucuz Tesla” söyleminin Türkiye özelinde tam olarak geçerli olmayacağını gösteriyor. Yani ABD ve Avrupa’da daha ulaşılabilir olması beklenen bu model Türkiye’de mevcut Model Y’den bile daha pahalıya satılabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...