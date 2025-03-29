Dilan Polat'ın Araçları Satışta: İhale Bedeli Dudak Uçuklatıyor!

Türkiye'nin gündeminden uzun zamandır Engin Polat ve Dilan Polat ismi düşmüyor. Bir dönem kara para aklama, yolsuzluk vb. pek çok suçlamayla içeri alınan ve devamında serbest bırakılan çiftin otomobillerine devlet tarafından el konulmuştu. Daha sonrasında bu otomobilleri çeşitli kamu kurumlarında aktif olarak görev yaparken gördük. Bu otomobillerden bazılarıysa TMSF tarafından kapalı bir otoparkta bekletildi ve belirlenen tarihte ihaleye çıkacak. İşte detaylar...

KDV Hariç 76 Milyon TL! Engin&Dilan Polat Çiftinin Otomobilleri Satışta!

Uzunca bir süredir Türkiye gündeminden düşmeyen Engin ve Dilan Polat çiftinin devlet tarafından el konulan lüks otomobilleri satışta. TMSF tarafından el konulan otomobiller kayyum ataması ardından 24 saat güvenlik kameraları tarafından izlenen bir kapalı otoparkta saklanıyordu. Sürecin ilerlemesi ile birlikte TMSF araçların ihale yoluyla satışa çıkacağını bildirdi.

22 Nisan 2025 saat 10'da TMSF İstanbul genel binasında düzenlecek ihale ile otomobiller yeni sahiplerine kavuşacak. İhaleye katılacak olan kişiler kapalı zarflar ile tekliflerini komisyona iletecek. Ardından açılan tekliflerden en yüksek olanı muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık arttırma aşamasına geçilecek ve otomobillerin satışı açık arttırma usulü ile yapılacak.

Listede BMW'den Porsche'ye kadar pek çok marka yer alıyor. Aralarında Dilan Polat tarafından sürekli paylaşılan meşhur kırmızı Ferrari 296 GTB modelinin de yer aldığı listenin en pahalı otomobili 296 GTB oluyor. KDV hariç fiyatı 34 milyon 750 bin TL olan otomobil için bahsi geçen fiyat muhammen bedel olarak belirlendi. Yani satış rakamı daha yüksek olacak.

Bunun yanında diğer otomobilleri de eklediğimizde listenin toplam KDV hariç muhammen bedeli 76 milyon TL civarında oluyor. Otomobilllerin satış rakamlarını topladığımızda ise bu bedelin de üzerinde bir fiyat ortaya çıkmış olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen otomobiller bu liste içerisinde değiller. Bahsi geçen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyorlar.