Asus ROG Phone 6 Batman Edition Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yepyeni Asus ROG Phone 6/6D serisi bugün erken saatlerde duyuruldu ancak Asus ayrıca normal ROG Phone 6'nın özel Batman sürümlerine ve süper kahraman içerikleriyle dolu yeni Dimensity 9000+ destekli 6D modeline de sahip.

Kutudan başlamak gerekirse Batman Aero Kılıfı, Batman SIM çıkarma pimi ve ünlü yarasa sinyalini herhangi bir yüzeye yansıtmanıza izin veren bir LED yarasa sinyal projektörü dâhil olmak üzere çeşitli Batman temalı aksesuarlara sahip bir Batman taşıma çantası bulunuyor.

Gece Siyahı Rengiyle Batman Estetiği Buluşuyor

Normal ROG Phone 6/6D ile aynı özellikleri getiren ancak arkadaki RGB Batman logosu da dâhil olmak üzere birkaç tasarım değişikliğine sahip olan bu yeni telefon, gece siyahı rengiyle Batman estetiğine uyuyor ve Asus ayrıca özel Batman temaları, canlı duvar kağıtları, şarj animasyonları ve Her Zaman Açık Ekran (AOD) seçenekleri ekliyor.

Asus ROG Phone 6D Batman Edition (Dimensity 9000+), telefonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile destekleneceği Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD ve Kanada dışındaki bölgelerde tek tür olan 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 1.199 Euro fiyat etiketiyle satışta. Telefonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 destekli sürümünün hangi ülkelerde bulunacağı ve ne fiyatla satışa sunulacağı ise şimdilik belirsiz.

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