Dinozorların Neden Çok Büyük Olduğu Ortaya Çıktı

Dinozorlar neden çok büyük? Dinozor verilerinin derinlemesine incelemesi, genç Tyrannosaurus ve diğer genç etoburların ekosistemleri şekillendirdiğini gösteriyor. Bu hayvanların yırtıcı alışkanlıkları o kadar genişti ki, daha küçük yırtıcı türlerle rekabeti altüst ettiler.

Ergenlik, çoğumuz için büyük bir değişim zamanıdır. Ama özellikle genç Tyrannosaurus türleri için çok daha farklıydı. Korkunç yetişkinler haline gelmeden önce, birkaç aşamadan geçmek zorunda kaldılar: yumurtadan çıkma, küçük bir çocukluk ve hantal bir yetişkinlik. Her aşamada farklı avlar ile beslendiler ve farklı habitatların yok olmasına sebep oldular.

Science'ta yayınlanan yeni bir araştırmanın ortaya koyduğu gibi genç T. rex ve megatheropod denen büyük etoburlar, fiziksel değişimler yaşarken modern hayvanlar gibi davranmadılar. Çalışma, boyut ve rollerdeki hızlı değişimlerinin ekosistemleri şekillendirdiğini öne sürüyor. Ayrıca tür çeşitliliğinin göreceli olmamasından devasa vücut boyutlarına kadar dinozorluğun kafa karıştırıcı gizemlerini açıklıyor.

Dinozorlar neden çok büyük?

Dinozorların 179 milyon yıl boyunca gezegenimize hakim oldukları düşünüldüğünde, tahmin edebileceğinizden daha az sayıda farklı tür bulundu. New Mexico Üniversitesi'nde öğrenci Kat Schroeder, kuş olmayan yalnızca 1.500 dinozor türü keşfedebildiklerini dile getirdi.

Ayrıca modern hayvan sınıfları içinde küçük gövdeli türler, büyük olanlara göre daha fazla. (Örneğin şu anda yirmi tür fil faresi ve sadece üç tür fil biliniyor.) Ama dinozorlar için bunun tam tersiydi. Yani büyük olan dinozorlar, küçük olan türlere baskınlık gösterdi.

Yıllar boyunca bu dinamikleri inceleyen paleontologlar, geçici olarak genç olmalarını hedef gösterdi. Genç T. rex, aşina olduğumuz yetişkinlik seviyesine gelmeden önce hafif ve çevikti. Abelisaurlar ve tarbosaurlar da dahil olmak üzere diğer megatheropodlar ise hindi büyüklüğündeki boyutlardan birer dev haline geldi.

Schroeder, "Orta büyüklükteki dinozorları fosil kayıtlarından kaçırmadığımızı görüyoruz. Çünkü genç megatheropodların rekabeti onları ekosistemin dışına itti" dedi. Shroeder ayrıca, "Sonuç olarak her zaman orta büyüklükte bir etobur olmak zor" ifadelerini kullandı.

Maryland Üniversitesi'nden Thomas Holtz genç Tyrannosaurus türlerinin yetişkinlerden çok daha küçük olduklarına ve muhtemelen farklı av tercihlerine sahip olduklarına dikkat çekti. Ancak ergenlik çağındaki bir büyüme hamlesinden sonra istilacı türlere dönüşüyorlardı.