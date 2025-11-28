Diplomasız Mühendis Olur Mu? İşte ChatGPT Mezunu OpenAI Mühendisi!

Teknoloji dünyasında klasik kalıplar bir bir yıkılıyor. Artık kariyer yolculuğu diplomanın değil ortaya koyduğun işin şekillendirdiği bir rotaya sahip. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri liseyi tamamlamadan eğitim hayatını sonlandıran genç geliştirici Gabriel Petersson’ın yalnızca yapay zekâ destekli öğrenmeyle OpenAI mühendisliğine kadar yükselmesi oldu. Peki bu sıra dışı hikâyenin arkasında nasıl bir yöntem yatıyor? İşte detaylar...

ChatGPT ile Kendini Yetiştirdi OpenAI'da Mühendis Oldu!

Petersson’ın hikâyesi geleneksel eğitim müfredatının dışında gelişen bir öğrenme tarzının ürünü. Üniversite kitaplarına ya da akademik derslere güvenmek yerine hem kodlamayı hem yapay zekâ prensiplerini doğrudan ChatGPT üzerinden çalışarak öğrendi. Genç geliştirici ezber temelli bir yaklaşım yerine “önce proje, sonra teori” mantığını benimsedi.

Bir fikir belirlediğinde kodu sıfırdan yazmak yerine ilk adımı ChatGPT’ye attırdı. Modelin ürettiği kodu test ederken karşılaştığı her hata onun için yeni bir öğrenme fırsatına dönüştü. Böylece karmaşık kavramları adım adım çözüp arka plandaki mantığı çok daha hızlı kavradı.

Bu çalışma tarzı, kısa sürede profesyonel bir seviyeye ilerlemesini sağladı ve sonunda OpenAI’den gelen davetin kapısını açtı. Bugün Petersson, şirketin gelişmiş video üretim sistemi Sora üzerinde çalışan ekibin bir parçası.

Petersson’ın öyküsü yalnızca şaşırtıcı bir kişisel başarı değil zira aynı zamanda teknolojinin nereye doğru evrildiğinin güçlü bir işareti. Büyük şirketler artık “hangi okuldan mezunsun?” sorusundan çok “ne geliştirdin, neyi çözebiliyorsun, ne kadar hızlı öğreniyorsun?” sorularına ağırlık veriyor.

Silikon Vadisi’nin önde gelen isimleri de aynı görüşte. Sektörde uzun yıllardır etkili olan yatırımcılar, CEO'lar ve girişim uzmanları açıkça yeteneğin ve üretkenliğin diplomadan daha önemli bir yere geldiğini söylüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...