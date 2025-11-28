iPhone Air Çöküşü: İnce Telefon Dönemi Resmen Bitti!

Akıllı telefon dünyasında uzun süredir “ince ve hafif” tasarımlara yönelik büyük bir yarış vardı. Ancak son gelişmeler, bu trendin beklenmedik biçimde duvara tosladığını gösteriyor. Apple’ın büyük beklentilerle tanıttığı iPhone Air’in performansı, hem sektörde hem de rakip markalarda ciddi bir kırılma yaratmış durumda. Peki bu sessiz çöküş ne anlama geliyor? İşte detaylar…

iPhone Air'in Çöküşü Rakip Projeleri de Durdurdu!

2025 Eylül ayında tanıtılan ultra ince iPhone Air, Apple’ın lansman döneminde büyük bir ilgi toplasa da satışa çıkınca tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Cihaz hâlâ stoklarda rahatça bulunabiliyor bu da talebin Apple’ın beklediğinin çok altında kaldığını gösteren en net işaret.

Asıl dikkat çeken ise iPhone Air’in başarısızlığıyla birlikte Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo gibi devlerin kendi ultra ince telefon projelerini sessizce iptal etmesi. Asya kaynaklı raporlar birçok Çinli markanın “Air tarzı” prototipleri rafa kaldırdığını doğruluyor.

Samsung’un ise S26 serisine özel olarak hazırladığı ultra ince S26 Edge varyantını tamamen iptal ettiği bildiriliyor. Kısacası sektör iPhone Air’in sonuçlarını gördükten sonra “ince telefon” stratejisinden geri adım atmış durumda.

Kullanıcıların bu tasarımlara ilgi göstermemesinin en kritik nedeni ise aslıdna ince telefonların ciddi ödünler gerektirmesi. Daha ince gövde daha küçük pil, daha zayıf kamera modülleri, daha kırılgan yapı ve daha az soğutma alanı anlamına geliyor.

Yani kullanıcı deneyimi, estetik uğruna geriye düşüyor. iPhone Air örneğinde bu durum çok net görüldü: Kağıt üzerinde şık bir cihaz gerçek hayatta ise ortalama batarya ömrü ve sınırlı kamera performansıyla beklentileri karşılamadı. Sonuç? Hiç kimse birkaç milimetrelik incelik uğruna günlük kullanımdaki verimlilikten vazgeçmek istemedi.

Peki sizce sektör bundan sonrasında yoluna nasıl devam edecek?