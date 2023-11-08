Discord'dan Yeni Kampanya: Herkese 2 Haftalık Ücretsiz Nitro!

Discord ekibi, yenilenen Nitro'yu ve yepyeni özelliklerini herkesin denemesi için 2 haftalık ücretsiz Nitro kampanyası başlatıyor.

8 Kasım 2023 - 13 Kasım 2023 tarihleri arasında şu anda Nitro üyesi olmayan herkes 2 haftalığına ücretsiz bir şekilde Nitro edinebilecek.

Discord Nitro için iki haftalık deneme süresini alma hakkına sahipseniz Kullanıcı Ayarları > Nitro bölümünde size bunu bildiren bir mesaj göreceksiniz.

Nitro'nun İki Haftalık Deneme Sürümü Nasıl Alınır?

Şu anda Nitro'ya sahip değilseniz veya Nitro'yu en son kullandığınızdan bu yana bir süre geçtiyse Nitro'nun iki haftalık deneme sürümünü alabilir ve sunduğu her şeyi deneyebilirsiniz.

Discord'un paylaştığı blog yazısına göre aşağıdaki gereksinimleri karşıladığınız sürece iki haftalık deneme sürümüne hak kazanabileceksiniz:

Son 30 gün içinde Nitro'ya abone olmadıysanız.

Şu anda size hediye edilen bir Nitro üyeliğini kullanmıyorsanız.

Son 45 gün içinde size bir Nitro denemesi teklif edilmediyse.

Discord Nitro veya Nitro Basic üyesi değilseniz.

Nitro'nun satın alınabildiği dünyanın birçok köşesinden birinde yaşıyorsanız.

Discord hesabınız en az 30 günlükse.

Eğer siz de Nitro avantajlarını ücretsiz olarak 2 haftalığına denemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.