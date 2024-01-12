Discord Çalışanlarının %17'sini İşten Çıkardı: Peki Neden?

Birçok farklı büyük şirketin işten çıkarma furyasına popüler sohbet platformu Discord da katılıyor. Şirket, iş gücünden 170 çalışanın işine son verdiğini açıkladı.

Discord'un mevcut çalışan sayısının %17'sine tekabül eden bu rakam, son dönemde Google, Meta, Twitch ve Unity gibi büyük şirketlerin de küçülmeye gittiği bir dönemde alınan radikal kararlar arasındaki yerini aldı.

The Verge tarafından bildirildiği üzere elde edilen bir şirket içi nota göre bu karar tüm departmanlardaki çalışanları etkileyecek.

Discord Çalışanlarını Neden İşten Çıkardı?

CEO Jason Citron çalışanlara gönderdiği notta işten çıkarmalarla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Hızlı bir şekilde büyüdük ve 2020'den bu yana iş gücümüzü 5 kat artırarak daha da hızlı bir şekilde genişlettik. Sonuç olarak daha fazla proje üstlendik ve çalışma şeklimizde daha az verimli hâle geldik. Kuruluşumuza daha fazla çeviklik kazandırmak için odağımızı keskinleştirme ve birlikte çalışma şeklimizi geliştirme ihtiyacımız konusunda giderek daha net fikre sahibiz. İş gücümüzün boyutunu küçültme kararımızı büyük ölçüde bu kararımız yönlendirdi."

Citron, etkilenen çalışanların beş aylık maaş ve beş aylık sosyal yardımın devamını içeren bir kıdem tazminatı paketi alacağını da sözlerine ekledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce son dönemdeki işten çıkarmaların ana sebebi ne? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.