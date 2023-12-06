Discord Mobil Uygulamasında Büyük Güncelleme: Yeni Özellikler Geliyor!

Discord, 2015 yılında piyasaya sürdüğü mobil uygulamasını tamamen yeniden tasarladı. Yenilikler arasında ekranınızın altında belirgin bir şekilde gösterilen yeni bir gezinme sekmesi bulunuyor: Sunucular, Mesajlar, Bildirimler ve Siz.

Uygulamayı açtığınızda hemen gezinme sekmeleri gözükecek. Sunucular, mesajlar ve bildirimler için ayrı bir sekme, kullanıcıların profilini düzenleyebilecekleri ve ayarlarını değiştirebilecekleri özel bir sekme bulunacak.

Ayrıca, tüm mesajlarınızı ve diğer dosyaları arayan yeni bir global DM arama fonksiyonu da eklenmiş durumda. Yani, belirli bir şeyi bulmak için bir arkadaşınızın bireysel doğrudan mesajını açmanıza gerek kalmayacak ve uzun zamandır gelecek olan OLED ekranlar için karanlık mod resmi olarak "Geceyarısı" adıyla da getirildi.

Sunucular sekmesi öncekine oldukça benzer bir şekilde görünüyor sadece doğrudan mesajlaşma seçeneği artık yok. Arkadaşlar sekmesinin yerine Mesajlaşma sekmesi getirilmiş, bire bir ve grup mesajlarını tek bir yerde görüntüleyerek birden fazla sayfa arasında dolaşmak zorunda kalmadan kullanım sağlıyor.

Bir konuşmayı favorilere ekleyerek sohbetlerinizin en üstte kalmasını sağlayabilir ve WhatsApp veya genel mesajlaşma gibi tüm konuşmalarda bir mesajı, dosyayı, sabitlenmiş mesajı veya dosya eklerini bulmak için bir arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Konuşmalardaki yenilikler arasında, bir mesaja yanıt vermek için üzerine dokunmak yerine sola kaydırma özelliği de bulunuyor.

Geceyarısı Teması: Gözleri Rahatlatan Karanlık Mod

Bildirimler sekmesi artık sunucu olaylarını, arkadaşlık isteklerini ve mesaj yanıtlarını içerecek, hepsine hemen ulaşmak için tıklayabileceksiniz. Ayrıca, bildirimler otomatik olarak temizlenecek, ayrıca tıklamaya gerek olmayacak. Uygulamada dört sekme ile alt bölümde “Siz” sayfası bulunuyor. Arkadaşlar sekmesi buraya entegre edilmiş ve durumunuzu veya profil resminizi değiştirme gibi özelliklere de buradan yapabilirsiniz.

Aynı zamanda hesap ayarlarına erişim sağlamak için de kullanılabilir. Siz sekmesine çift dokunarak doğrudan hesap ayarlarına gidebilir ve orada ihtiyacınız olan bilgiyi bulmak için bir arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Gözleri biraz dinlendiren yeni Geceyarısı temasına da buradan erişilebilir.

Uygulamanın işlevselliği de artmış durumda; Discord'a göre uygulamayı açma süresi Android'de %55, iOS'ta ise %43 daha kısa sürüyor, bunu yaparken dört kat daha az veri kullanıyor. Android kullanıcılarının çökme oranı da geçen yıldan, yarı yarıya düşmüş. Ayrıca sesli ve görüntülü aramaların işlevselliği de arttırıldı.

Discord ayrıca, bir sunucunun üye listesine hızlı erişim, daha iyi arama filtresi, daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Bunun yanı sıra mesajları görüntüleme ve genel uygulama performansı gibi diğer talep edilen güncellemeler üzerinde çalıştığını belirtti.

Discord ve ABD Senato Komitesi: Çocuk Güvenliği Tartışması

Discord yakın zamanda ABD Senato Adalet Komitesi ile biraz sıkıntıya girdi. Şirket, CEO'su Jason Citron'un çevrimiçi çocuk güvenliği konusunda ifade vermeyi reddetti. Citron, 31 Ocak 2024 tarihinde, Meta, X, TikTok ve Snap'in CEO'ları ile birlikte çocukları koruma ve Discord konusu hakkında Komite ile konuşacak.

Slack, Teams veya hatta Google Chat'i biliyorsanız bunlara göre büyük değişiklikler. Eski özelliklere alışan kullanıcılar için kesinlikle bu özellikler farklı gelebilir.

Z ve milenyum kuşağının vaktinin çoğunu masaüstü bilgisayarlarından ziyade akıllı telefonlarında geçirdiği bir dönemde, Discord'un mobil uygulamayı yenilemesi uzun zamandır bekleniyordu. Discord'un grup yöneticisi Francesco Polizzi, güncellemeyi duyuran bir blog yazısında, Zamanla, Discord'un yapabileceği şeyler katlanarak arttı. Ve yine de, masaüstü uygulamasının küçük bir versiyonu olan mobil uygulamalarda tüm bunları sıkıştırarak eklemeye çalıştığını belirtti.