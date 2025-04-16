Discord ve Roblox Yasağı Kalkacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama

Çevrim içi oyun platformu Roblox'a 2024 yılının ağustos ayında, mesajlaşma uygulaması Discord'a ise 2024 yılının ekim ayında erişim engeli getirilmişti. Bu sebepten ötürü çok sayıda kişi uzun bir süredir iki platformu kullanamıyor.

Roblox ve Discord yasağı kalkacak mı sorusunun yanıtın merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord yasağı hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Roblox ve Discord Erişim Engeli Kalkacak mı?

"Doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti" ifadelerini kullanan Bakan Uraloğlu, Discord ve Roblox ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldığını fakat nihayete varmadığını, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılmasının söz konusu olacağını belirtti.

Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız" şeklinde konuştu.