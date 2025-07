Disney ve Netflix Dizilerinin Arkasındaki Yapay Zeka Ortaya Çıktı! Ayda Sadece 500 TL

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Biz bunun örneklerini çoğunlukla ChatGPT gibi sohbet botlarının popülaritesinin artması ve Instagram gibi kullanııcların içerik oluşturduğu platformlardaki içeriklerle görsek de Hollywood da bu değişimden kaçabilmiş değil. Hatta son olarak Disney'nin Netflix ile aynı yapay zeka şirketini kullandığı ortaya çıktı.

Netflix ve Disney'de Yapay Zeka Dönemi Başlıyor

Ortaya çıkan bilgilere göre hem Netflix hem de Disney, film ve dizilerde kullanmak üzere çeşitli yapay zeka araçlarını test ediyor. Bu doğrultuda her iki şirketin de önceliğinde Runway AI var. Bilmeyenler için Runway AI, tıpkı Google'ın Veo'su ve OpenAI'ın SORA'sı gibi gerçekçi videolar oluşturabilen bir yapay zeka.

Her ne kadar şu an için bu teknoloji emekleme aşamasından yürüme aşamasına yeni geçmiş olsa da hızla geliştiği inkar edilemez. Hatta Netflix CEO'su Ted Sarandos, geçen haftaki kazanç açıklamasında ilk kez bir orijinal yapımda yapay zeka kullandıklarını itiraf bile etti. Türkiye'de Sonsuzluk Yolcusu oalrak bilinen The Eternaut'ta da Runway AI ile oluşturulan sahneler kullanılmış.

Disney her ne kadar henüz yapımlarından birinde Runway kullanmamış olsa da bunun da çok yakın zamanda değişmesi bekleniyor. Sadece Netflix ve Disney değil, başka stüdyolar da bu teknolojiye ilgi gösteriyor. İki yıl önce, görsel efekt sanatçısı Evan Halleck'in Everything Everywhere All At Once filminde bazı sahnelerin arka planını kaldırmak için Runway AI kullandığı ortaya çıkmıştı.

Abonelik ve kredi sistemi ile çalışan Runway AI'ın fiyatı ise oldukça erişilebilir. Belirli bir limite kadar bedava hizmet veren yapay zeka aracı aylık 12 dolar ile 78 dolar arası değişen paketlere sahip ve daha büyük projeler için özel teklifler sunuyor. Bu durumun bazı iyi ve oldukça kötü yanları var. Her şeyden önce prodüksiyon süresini hızlandırıyor ve maliyeti düşürüyor.

Yani en sevdiğiniz dizinin yeni sezonunu iki sene beklemek zorunda kalmayabilirsiniz. Stüdyolar çok daha düşük maliyete çok daha fazla dizi ve film üretebilir. Hatta izlyecek şey bulmak sorunu bile ortadan kalkabilir. Ancak yapay zekanın tehdit ettiği pek çok sektör gibi Holywood çalışanları da tehlikede. Yıllarını bu işte uzmanlaşmaya adamış vir VFX sanatçısı birkaç yılda işsiz kalabilir.

Kameraman gibi diğer set çalışanlarına ek olarak halihazırda ünlü olmayan bütün Holywood yıldızları da öyle. Zaten milyar dolarlar kazanan Netflix gibi şirketler gayet de en ufak maliyeti bile kısmak için bu insanları yarı yolda bırakabilir. Elbette ki yapay zeka bunu neredeyse herkese yapıyor.