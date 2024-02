Disney+, Apple Vision Pro İçin 42 Farklı 3D Filmini Duyurdu!

Apple'ın Vision Pro artık tüketicilerin kullanımına sunuldu. Apple’ın yeni cihazında şimdilik 600’den fazla uygulama ve oyun bulunduğu haberleri paylaşılmıştı.

Resmi çıkış tarihini kutlamak için Disney, uzamsal bilgisayarda Disney+ üzerinden izlenebilecek 3D filmlerin tam listesini sundu. Yeni bir blog yazısında Disney, Vision Pro sahiplerinin bugünden itibaren izleyebilecekleri 3D filmlerin tam listesini sunuyor.

Onaylanan bazı 3D filmler arasında Avatar: The Way of Water, Avengers: Endgame, Incredibles 2 ve The Guardians of the Galaxy üçlemesi yer alıyor.

Listede Disney+ Harici Filmler de Yer Alıyor

Disney Entertainment & ESPN Başkanı ve teknoloji direktörü Aaron LaBerge, “Disney medya sektöründe öne çıkıyor çünkü biz çığır açan teknoloji ile benzersiz yaratıcılığın kesiştiği noktada yer alan bir şirketiz. Şimdi Apple Vision Pro ile hikayelerimizle yaşadığımız deneyimi yepyeni bir sürükleyicilik alanına taşıyabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu liste, diğer şirketler tarafından dağıtılan Vision Pro'da çalışacağı daha önce onaylanan az sayıdaki 3D filme katılıyor. 3D desteği olan diğer Disney dışı filmler arasında Dune, Spider-Man: Into the Spiderverse ve The Super Mario Bros. Movie yer alıyor.

Apple'ın WWDC açılış konuşmasında Vision Pro'yu duyurmasının ardından Disney, Disney+ uygulamasının lansmanda yer alacağını duyuran ilk şirketlerden biri oldu. Disney+'a ek olarak, Vision Pro'da kullanıma sunulacak diğer yayın hizmetleri arasında Crunchyroll, Max, Paramount+ ve Prime Video yer alıyor.

Son olarak Netflix'in Vision Pro için yerel bir uygulaması olmayacak ve hizmet aboneleri bunun yerine hesaplarına erişmek için cihazda bir web tarayıcısı kullanmak zorunda kalacak.