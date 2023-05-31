Pınar Deniz'in Başrolünü Üstlendiği Disney Plus Dizisi 'Aktris' Yayında!
Pınar Deniz'in başrolünü üstlendiği yeni Disney Plus dizisi 'Aktris' için geri sayım artık sona erdi. İşte detaylar!
The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus'ın merakla beklenen yeni orjinal yerli yapımı ‘Aktris’ için geri sayım sona erdi.
Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nu başrollerinde buluşturan hikâyesi ile kendisinden çok konuşturacak ‘Aktris’in oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler yer alıyor.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizi bugün 8 bölümü birden hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında yayına girdi.
Aktris Dizisi Konusu
'Aktris', Türkiye'nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz bir dizi. İzleyiciler, suç, gerilim ve mizah öğelerinin bir arada olduğu bu orijinal dizi ile Disney Plus keyfini yaşayacaklar.
Aktris Dizisi Oyuncuları
- Pınar Deniz
- Uraz Kaygılaroğlu
- Tolga Tekin
- Ahmet Rıfat Şungar
- Şebnem Hassanisoughi
- İpek Çiçek
- Serhat Kılıç
Aktris Dizisi Fragmanı
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