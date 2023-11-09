Disney Plus Eski Günlerine Dönüyor: Güncel Abone Sayısı Açıklandı!

Tüm eğlence sektörü için çalkantılı ve zaman zaman felaketle sonuçlanan bir yılın ardından Disney CEO'su Bob Iger şirketinin nihayet "düzeltme döneminin" ötesine geçmeye başladığını söylüyor.

Iger, Disney'in 2023 yılı son çeyrek kazançlarına yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

"Bu çeyrekteki sonuçlarımız geçtiğimiz yıl kaydettiğimiz önemli ilerlemeyi yansıtıyor. Hâlâ yapmamız gereken işler olsa da çabalarımız bu düzeltme döneminin ötesine geçmemizi ve işlerimizi yeniden daha iyi noktalarda oluşturmaya başlamamızı sağladı. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca yaratıcı mükemmellik ve yenilikçilik üzerine inşa ettiğimiz sağlam temelimiz, bu yıl gerçekleştirdiğimiz önemli yeniden yapılandırma ve maliyet verimliliği çalışmalarıyla daha da güçlendi ve yaklaşık 7,5 milyar dolarlık maliyet azaltımı gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz."

Disney Plus, 150 Milyon Aboneyi Aşmayı Başardı

Disney Plus, 1 Temmuz'daki çeyrek başından bu yana 4 milyondan fazla abone artışıyla 150 milyon aboneyi geçti. Hizmetin Hindistan'daki versiyonu olan Disney+ Hotstar yaklaşık 3 milyon abone kaybederken, dünyanın geri kalanında Disney+ yaklaşık 7 milyon kullanıcı kazandı.

Disney'in "düzeltme dönemi" diye belirttiği bu takvim yılında binlerce çalışan işten çıkartılmak zorunda kalınmıştı. Disney, "stratejik yeniden düzenleme" kapsamında Mart 2023'ten itibaren 7.000 çalışanını işten çıkardı. O dönemde şirket, 5 milyar doların üzerindeki maliyetlerini azaltmak için çaba sarf ediyordu.

Iger'in CEO koltuğunda oturmasıyla pek çok konuda sıkıntılar yaşayan şirket, içerik tarafında da tepkilerle karşılaşmıştı ancak şirketin o günden bu yana geldiği noktada kullanıcıların memnun olduğu şirketin rakamlarına da yansımış durumda.

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