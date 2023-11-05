Echo Dizisinin Fragmanı Yayımlandı: Daredevil ve Kingpin Geri Dönüyor!

Echo dizisinin fragmanı paylaşıldı. Merak içerisinde beklenmeye başlanan dizide Daredevil ve Kingpin isimli karakterlerin de yer alması, heyecanın önemli ölçüde artmasını sağladı. Peki, Marvel'ın yeni dizisi neler sunacak?

Echo Dizisinin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Marvel evrenini seven kişiler için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Echo olarak isimlendirilen yeni Marvel dizisi için bir tanıtım videosu paylaşıldı. Daredevil ve Kingpin'in de bulunduğu mini dizinin fragmanı 1 dakika 54 saniye uzunluğunda.

Echo Dizisinin Oyuncuları

Alaqua Cox

Vincent D'Onofrio

Devery Jacobs

Charlie Cox

Zahn McClarnon

Alexis Capozzi

Christopher Cocke

Dizide Echo karakterini Alaqua Cox, Kingpin olarak bilinen Wilson Fisk karakterini Vincent D'Onofrio, Daredevil olarak bilinen Matt Murdock karkaterini ise Charlie Cox canlandırıyor.

Echo Dizisinin Konusu

En iyi Disney Plus dizileri arasında yerini almaya hazırlanan Echo, Kingpin'in üvey kızı Maya Lopez'in hikâyesini konu alıyor.

Echo Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Süper kahraman dizileri izlemekten keyif alan kişilere hitap eden Echo dizisi 10 Ocak 2024 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. Mini dizinin toplamda 5 bölümden oluşması bekleniyor.

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