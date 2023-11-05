Echo Dizisinin Fragmanı Yayımlandı: Daredevil ve Kingpin Geri Dönüyor!
Daredevil ve Kingpin'in de yer aldığı Echo dizisinin fragmanı izleyicilerle buluştu. Peki, Marvel'ın yeni dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar!
Echo dizisinin fragmanı paylaşıldı. Merak içerisinde beklenmeye başlanan dizide Daredevil ve Kingpin isimli karakterlerin de yer alması, heyecanın önemli ölçüde artmasını sağladı. Peki, Marvel'ın yeni dizisi neler sunacak?
Echo Dizisinin Fragmanı Nasıl İzlenir?
Marvel evrenini seven kişiler için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Echo olarak isimlendirilen yeni Marvel dizisi için bir tanıtım videosu paylaşıldı. Daredevil ve Kingpin'in de bulunduğu mini dizinin fragmanı 1 dakika 54 saniye uzunluğunda.
Echo Dizisinin Oyuncuları
- Alaqua Cox
- Vincent D'Onofrio
- Devery Jacobs
- Charlie Cox
- Zahn McClarnon
- Alexis Capozzi
- Christopher Cocke
Dizide Echo karakterini Alaqua Cox, Kingpin olarak bilinen Wilson Fisk karakterini Vincent D'Onofrio, Daredevil olarak bilinen Matt Murdock karkaterini ise Charlie Cox canlandırıyor.
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Echo Dizisinin Konusu
En iyi Disney Plus dizileri arasında yerini almaya hazırlanan Echo, Kingpin'in üvey kızı Maya Lopez'in hikâyesini konu alıyor.
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Echo Dizisi Ne Zaman Çıkacak?
Süper kahraman dizileri izlemekten keyif alan kişilere hitap eden Echo dizisi 10 Ocak 2024 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. Mini dizinin toplamda 5 bölümden oluşması bekleniyor.
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