Disney Plus'tan Yeni Hamle: İçerik Kanalları Geliyor!

Disney'in Hulu'yu resmî olarak Disney Plus'a entegre etmesinden sadece birkaç hafta geçti ve şirket büyük bir yeniliğin planlarını yapıyor. The Information'a göre Disney önümüzdeki haftalarda yayın hizmetine bir dizi yeni canlı ve bant kanallar getirmeyi planlıyor.

Raporda Star Wars kanalı ve Marvel kanalı da dâhil olmak üzere farklı markalar veya türler için artık Disney Plus'ta çeşitli kanallar olacağı iddia ediliyor. Bu kanallar tıpkı Disney Channel ya da ABC'de olduğu gibi "sürekli, programlanmış bir içerik akışı" sunacak.

Disney Plus Kanalları Neler Sunacak?

Bu canlı kanallara yalnızca Disney Plus aboneleri erişebilecek olsa da muhtemelen her hâlükârda reklam içerecekler. Disney Plus'ta kaç kanalın yer alacağı ya da kanalların ne zaman geleceği henüz belli değil. Bununla birlikte ücretsiz, reklam destekli yayın hizmetlerinin son yıllarda ne kadar popüler hâle geldiği düşünüldüğünde Disney'in bu hamlesi pek de şaşırtıcı değil.

Bloomberg'deki Screentime bülteninin son sayısında Lucas Shaw, Tubi'nin şu anda Max, Paramount+, Peacock ve Apple TV+'tan daha popüler olduğunu bildirdi. Tubi'de reklam destekli dizi ve film izleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor ve abonelik hizmetli yayın akış servisleri bu durumu kendi lehlerine çevirmek adına benzer girişimler üzerinde çalışıyorlar.

Disney Plus'ın bahsi geçen kanallarının Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de şimdilik soru işareti ancak gelecek olan ilgiye ve anlaşmalara göre bölgesel birçok yeni kanal görmemiz de muhtemel.

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