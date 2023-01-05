Disney Plus'ın İlk Orijinal Yerli Dizisi Kaçış Tüm Dünyada Yayında!

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği ve Disney+'ın ilk yerli orijinal dizisi olan Kaçış, artık tüm dünyada yayına girdi. Dizinin hikayesini kaleme alan Engin Akyürek, senaryosunu yazan Ali Doğançay ve yönetmenliğini yapan Yağız Alp Akaydın'ın ortaya çıkardığı Kaçış, daha büyük bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Türkiye'de 14 Haziran 2022 tarihinde yayına giren ve oldukça kısa bir sürede izleyicilerden beğeni toplayan Kaçış dizisi, artık dünyanın dört bir yanından izlenebilecek. Dizinin başrol oyuncusu olan ve aynı zamanda hikayesini yazan Engin Akyürek, hem İngilizce hem de İspanyolca dillerinde müjdeyi duyurduğu videosu ile farklı ülkelerdeki hayranlarına seslendi.

Kaçış Dizisinin Konusu

Savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne gitmeleri ile başlayan dizide, sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün ellerine düşmeleri anlatılıyor. Devamında yaşanan dramlar, değişimler ve kaçış hikayeleri de dizinin heyecanını hep yüksek seviyede tutuyor.

Araştırma ekibinin kurtulmak için verdiği mücadele anlatılırken, öte yandan Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramı da Kaçış dizisinde farklı bir bakış açısı ile izleyiciye aktarılıyor. Türkiye'de yoğun ilgi gören dizi, şimdi de dünyanın birçok yerinden övgü toplamaya başladı.

Kaçış Dizisi Oyuncuları