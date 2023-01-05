Disney Plus'ın İlk Orijinal Yerli Dizisi Kaçış Tüm Dünyada Yayında!
The Walt Disney Company'nin dünyada milyonlarca üyesi olan dijital yayın platformu Disney+'ın Türkiye'deki ilk yerli orijinal dizisi "Kaçış" artık tüm dünyada!
Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği ve Disney+'ın ilk yerli orijinal dizisi olan Kaçış, artık tüm dünyada yayına girdi. Dizinin hikayesini kaleme alan Engin Akyürek, senaryosunu yazan Ali Doğançay ve yönetmenliğini yapan Yağız Alp Akaydın'ın ortaya çıkardığı Kaçış, daha büyük bir izleyici kitlesine ulaşacak.
Türkiye'de 14 Haziran 2022 tarihinde yayına giren ve oldukça kısa bir sürede izleyicilerden beğeni toplayan Kaçış dizisi, artık dünyanın dört bir yanından izlenebilecek. Dizinin başrol oyuncusu olan ve aynı zamanda hikayesini yazan Engin Akyürek, hem İngilizce hem de İspanyolca dillerinde müjdeyi duyurduğu videosu ile farklı ülkelerdeki hayranlarına seslendi.
Kaçış Dizisinin Konusu
Savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne gitmeleri ile başlayan dizide, sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün ellerine düşmeleri anlatılıyor. Devamında yaşanan dramlar, değişimler ve kaçış hikayeleri de dizinin heyecanını hep yüksek seviyede tutuyor.
Araştırma ekibinin kurtulmak için verdiği mücadele anlatılırken, öte yandan Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramı da Kaçış dizisinde farklı bir bakış açısı ile izleyiciye aktarılıyor. Türkiye'de yoğun ilgi gören dizi, şimdi de dünyanın birçok yerinden övgü toplamaya başladı.
Kaçış Dizisi Oyuncuları
- Engin Akyürek
- İrem Helvacıoğlu
- Aziz Çapkurt
- Onur Bay
- Leyla Tanlar
- Aras Aydın
- Levent Ülgen
Ata Demirer'in Disney Plus Filmi Bursa Bülbülü'nden Yeni Fragman!
Disney Plus ülkemize özel içeriklerine devam ediyor. Hizmetin yeni orijinal filmi Bursa Bülbülü için geri sayım sürüyor.
YORUMLAR