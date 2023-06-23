Disney Plus'ın Şaşırtıcı Kararı Türkiye'yi de Etkiliyor!

Ortaya atılan bir iddiaya göre Disney Plus, Türkiye dahil dünya genelindeki kullanıcıları üzebilecek bir karar aldı. Şirketin önümüzdeki yılın sonuna kadar yeni proje alımını durdurduğu ileri sürüldü. Peki, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk dizisi yayımlanacak mı? Detaylar haberimizde.

Disney Plus Türkiye'de Yeni Proje Alımını Durdurdu İddiası

Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan Disney Plus ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, tüm dünyada aldığı bir karar kapsamında yeni proje alımını 2024 yılının sonuna kadar durdurdu.

İddiaya göre Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli dahil birçok ismin yer aldığı Atatürk dizisi ve bazı projeler dışında diğer projelerin dijital yayın hizmetinde yayımlanmama ihtimali bulunuyor. Yıldız isimler ile gerçekleştirilen marka yüzü anlaşmalarının da Disney'in bünyesinde olan FOX'a kaydırılacağı öne sürüldü.

Şirket tarafından resmi bir açıklama yapmadığını belirtmek gerekiyor. Bu sebepten ötürü iddianın doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bu zamana kadar Aktris ve Arayış dahil olmak üzere pek çok yerli dizi ve film yayımlayan Disney Plus'ın aldığı karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.