Disney Plus Abonelerine Kötü Haber: Onlarca Yapım Platformdan Kaldırılıyor!

Disney Plus için gelen yeni bir rapora göre yakında iki platformunda kütüphanesinde hatrı sayılır derecede içerik azaldığını görebiliriz.

Deadline'ın haberine göre Disney, Mayıs ayı sonundan önce Hulu ve Disney Plus'tan 20'den fazla diziyi kaldırmaya hazırlanıyor. Warner Bros Discovery'nin (WBD) geçen yıl HBO Max'in kataloğundan sayısız dizi ve filmi çekme kararını ürkütücü bir şekilde anımsatan bu hamle, Disney'in yayın hizmeti maliyetlerini azaltma arzusundan kaynaklanıyor.

Hangi Yapımların Disney Plus'tan Ayrılması Bekleniyor?

Deadline, aralarında Willow ve The World According to Jeff Goldblum'un da bulunduğu hayranların en sevdiği dizilerin artık kütüphanelerinde yer almayacağını öne sürüyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Marvel ve Star Wars içerikleri bu durumdan etkilenmeyecek.

Aralarında Pistol, Y: The Last Man ve Better Nate Than Ever'ın da bulunduğu pek çok hit dizi, özel TV programı ve doğrudan yayınlanacak film de bu durumdan etkilenecek. Bu dizi ve filmlerin yanı sıra diğer pek çok yapımın da 26 Mayıs itibariyle Disney'in iki yayın platformundan da ayrılması bekleniyor.

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.