Stranger Things'in 5. Sezonunun İlk Beş Dakikası Yayınlandı [Video]

Stranger Things'in yeni sezonunu merakla beklerken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Netflix tarafından yeni sezon için bir video paylaşıldı. Bu video, Stranger Things'in 5. sezonunun ilk beş dakikasını gözler önüne serdi. Peki, yeni sezon, önceki sezonlar gibi başarılı olabilecek mi?

Stranger Things'in Türkçe Alt Yazılı 5. Sezon Videosu Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Stranger Things'in yeni sezon videosu izleyiciler ile buluştu. Türkçe alt yazılı video, gerilim ve korku dolu sahneler içeriyor. Heyecan seviyesini önemli ölçüde artıran video, Will isimli karaktere odaklanıyor. Görünüşe göre dizi, yeni sezonda da etkileyici bir atmosfere sahip olacak.

Stranger Things 5. Sezon Tarihi

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 5. sezon bölümleri bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 27 Kasım, 2. kısım 26 Aralık'ta izleyiciler ile buluşacak. Bilim kurgu ve fantastik türlerindeki dizinin final bölümü ise 1 Ocak tarihinde çıkacak.

Stranger Things Konusu

1980'li yıllarda geçen Stranger Things'te hikâye, Hawkins isimli kurgusal kasabada Will isimli bir çocuğun ortadan kaybolması ile başlıyor. Bu olayın ardından doğaüstü güçlere sahip Eleven ortaya çıkıyor. Ayrıca gizli deneylerin yapıldığı bir laboratuvar keşfediliyor.

Stranger Things Oyuncuları ve Karakterleri

Milly Bobby Brown (Eleven)

(Eleven) Winona Ryder (Joyce Byers)

(Joyce Byers) Noah Schnapp (Will Byers)

(Will Byers) David Harbour (Jim Hopper)

(Jim Hopper) Brett Gelman (Murray Bauman)

(Murray Bauman) Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

(Lucas Sinclair) Eduardo Franco (Argyle)

(Argyle) Priah Ferguson (Erica Sinclair)

(Erica Sinclair) Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

(Mike Wheeler) Jamie Campbell Bower (Vecna)

(Vecna) Paul Reiser (Dr. Sam Owens)

(Dr. Sam Owens) Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

(Dustin Henderson) Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

(Nancy Wheeler) Joe Keery (Steve Harrington)

(Steve Harrington) Charlie Heaton (Jonathan Byers)

(Jonathan Byers) Sadie Sink (Max Mayfield)

(Max Mayfield) Maya Hawke (Robin Buckley)

Stranger Things'in oyuncuları arasında Milly Bobby Brown, Winona Ryder, Noah Schnapp ve David Harbour dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Dizide Milly Bobby Brown "Eleven" karakterini, Winona Ryder "Joyce Byers" karakterini, Noah Schnapp "Will Byers" karakterini, David Harbour ise "Jim Hopper karakterini canlandırıyor.