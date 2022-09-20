DLSS 3 Tanıtıldı! Dört Kat Performans Artışı Bekleniyor

Son yıllarda yapay zeka ve makine öğrenmesine yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeyi başaran Nvidia, DLSS 3'ü tanıttı. Şimdiye kadarki en iyi yapay zeka destekli görüntü tamamlama algoritmalarını kullanan DLSS 3, oyun sektöründe devrim yaratabilir.

İlk defa RTX 20 serisi ekran kartları için tanıtılan DLSS teknolojisi, oyunlarda performansın artırılmasını sağlıyor. DLSS teknolojisi aktif hale getirildiği takdirde oyunun görüntü kalitesi yarı yarıya azalıyor. Eksilen pikseller ise yapay zeka tarafından tamamlanıyor. Yani ekran kartı yalnızca 2K çözünürlüğe sahip bir görüntüyü işlerken kullanıcının gördüğü çözünürlük 4K'ya kadar çıkabiliyor. Şimdiye kadar iki sürümü yayınlanan ve olumlu geri dönüşler alan DLSS teknolojisi artık yeni bir eşiğin dibinde.

Oyunlarda 4 Kata Yakın Performans Artışı!

Çok beğenilen ve ödüllü oyun Portal'ı yeniden deneyimleyin.



Işın izleme, NVIDIA DLSS 3'ün çığır açan yapay zeka hızlandırmalı performansı ve NVIDIA Reflex'in en iyi tepki ve duyarlılık özelliği ile yeniden tasarlandı. pic.twitter.com/CxQXXjoSiA — nvidiageforcetr (@nvidiageforcetr) September 20, 2022

Nvidia'nın gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi RTX'in ekran kartlarını yormaması için özel olarak geliştirilen DLSS, oyun performansında büyük geliştirmeler sağlıyor. Hatta bazı noktalarda ekran kartlarının render performansını dahi geçerek daha kaliteli görsellik sunabiliyor. Bugün GTC 2022'de duyurulan DLSS 3'ün 4 kata kadar performans artışı sağlayabileceği düşünülüyor.

DLSS 3 öncelikle son yıllarda ekran kartlarını en fazla zorlayan oyunlardan olan Cyberpunk 2077'de denendi. Yeni geliştirilen Ray Tracing: Override moduyla yapılan testlerde 4K çözünürlükte 22 FPS'ten 100 FPS'e kadar artış sağlandı. Performans artışı oyunlara göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Valve'ın efsanevi oyunu Portal tam kapasite RTX ile çalıştırıldığında DLSS 3 yardımıyla %550'ye varan bir FPS artışı yakalandı. Microsoft Flight Simulator gibi büyük kapsamlı oyunlar da dahil olmak üzere DLSS 3, en az iki kat FPS artışı vadediyor.

DLSS teknolojisini donanımla da destekleyen Nvidia, yakın zamanda piyasaya sürülecek olan RTX 40 serisi ekran kartlarında DLSS 3'ü kullanacak. Yeni ekran kartlarının yalnızca pikselleri tamamlamak yerine belirli kareleri baştan üretebilecek kapasiteye sahip olacağı düşünülüyor. DLSS 3 ile birlikte tanıştığımız yeni Optical Flow Accelerator teknolojisi, oyun motorlarıyla beraber çalışarak piksellerin değişimini yapay zeka yardımıyla tahmin etmeyi sağlıyor. Böylece algoritma ile oyun arasındaki gecikme azaltılarak performans artışı yakalanabiliyor. Çoğu teknoloji uzmanına göre DLSS 3, daha önce görülmemiş bir şekilde oyun sektörünü değiştirebilir.

Artık Oyun Modlarında RTX Kullanmak Mümkün!

Etkinlike Nvidia'nın duyurduğu bir önemli gelişme de RTX tarafında yaşandı. Artık firmanın imza teknolojilerinden biri olan RTX, yalnızca yüksek bütçeli geliştiriciler ve bazı yaygın oyun motorları tarafından kullanılarak oyunlara eklenebiliyordu. Yeni duyurulan RTX Remix adlı araç ile birlikte artık mod geliştiricileri de RTX teknolojisini kullanabilecek. 2002 yılında piyasaya sürülen The Elder Scrolls III: Morrowind üzerinde yapılan testlerde kayda değer kalite artışı sağlandı.